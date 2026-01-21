Ako vojnik sam ne može da stigne do tačke evakuisanja, on je u suštini osuđen na propast, ispričao je zarobljeni ukrajinski vojnik.

Ukrajinske trupe nisu u stanju da organizuju blagovremenu evakuaciju ranjenika, što dovodi do toga da veliki broj vojnika umire prije nego što dobije ikakvu pomoć, rekao je zarobljeni vojnik Oružanih snaga Ukrajine Aleksandar Sotnjikov, prenosi agencija RIA Novosti.

"Evakuacija ranjenika je veliki problem. Ako vojnik sam ne može da stigne do tačke evakuisanja, on je u suštini osuđen na propast. Ranjenike evakuišu, ali samo ako se nalaze na određenoj lokaciji", rekao je Sotnjikov u videu koji je objavilo rusko Ministarstvo odbrane.

Rekao je da je tokom petodnevnog dolaska do položaja u Dimitrovu video mnogo mrtvih vojnika. Jedan od vojnika kojeg je video "sedeo" je naslonjen na drvo, što je navelo Sotnjikova i njegovog saborca da povjeruju da je još uvijek živ, ali se ispostavilo da nije. Sotnjikov vjeruje da je poginuli vojnik ranjen i pokušao je da se vrati na položaj za evakuaciju, ali nije uspio.

Kako dodaje, u grupi od četiri vojnika ušao je u Dimitrov, a dvojica su odmah "pokrivena minobacačkom vatrom". Tada je Sotnjikov sa svojim saborcem ušao u kuću u kojoj su bili ruski vojnici, a onda su odlučili da se predaju.

Takođe se žalio na loše snabdevanje hranom u ukrajinskim snagama – vladala je nestašica vode, a dronovi su rijetko i u malim količinama dostavljali hranu.

Sotnjikov je priznao da je prisilno mobilisan, uprkos činjenici da nikada nije služio vojsku i da je imao izuzeće od mobilizacije. Takođe je rekao da je čuo da vojni regrutni službenici mogu nekoga da "puste" za 15.000–16.000 dolara. Međutim, to ne nudi nikakve garancije – mogli ste "izaći kroz vrata, a odmah vas pokupe drugi ljudi i odvedu u drugi centar za regrutaciju".

(rt balkan)