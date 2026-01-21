Ministarstvo poljoprivrede: Tvrdnje Udruženja mljekara nisu tačne

Tvrdnje Udruženja mljekara Republike Srpske da "nema dijaloga" i da institucije "ne reaguju" jednostavno nisu tačne. To je pokušaj da se pritiskom preko medija i društvenih mreža zamijeni ono što se radi kroz institucije, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

- Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske je 12. januara 2026. formalno reagovalo prema institucijama BiH, uputivši zvaničnu inicijativu Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH da se, u skladu sa zakonima i međunarodnim sporazumima, razmotre zaštitne mjere za domaću proizvodnju mlijeka - navodi se u saopštenju.

Dakle, kako su istakli, Republika Srpska je uradila i ono što je u njenoj nadležnosti i ono što se mora rješavati na nivou BiH.

- Uprkos tome, samo sedam dana kasnije, 19. januara, upućen je zvaničan poziv svim proizvođačima, prerađivačima i njihovim udruženjima za sastanak 26. januara. Taj poziv je dobilo i Udruženje mljekara. Zato je neozbiljno govoriti o "nedostatku dijaloga" dok je sastanak zakazan i dokumentovan - naglasili su.

Poručili su da Ministarstvo i Vlada Republike Srpske ne upravljaju sektorom na osnovu ultimatuma, već na osnovu zakona, tržišta i podataka.

- Ne vodimo politiku za jedan interes, nego za ukupnu poljoprivredu Republike Srpske.Oni koji pokušavaju da preko pritisaka izdejstvuju privilegije za sebe, svjesno ignorišu interese ostalih proizvođača. Pozivi na ostavke i prijetnje protestima ne proizvode ni jedan litar mlijeka. Proizvode samo buku - naglasili su u saopštenju.

Istakli su da se rješenja donose u institucijama, i to je ono što Republika Srpska radi - ulaže, modernizuje, povećava proizvodnju i brani domaće proizvođače tamo gdje ima nadležnost.

- U posljednjim godinama u mljekarstvo su uloženi milioni maraka, proizvodnja je rasla, farme su modernizovane i sektor danas stoji znatno jače nego prije. To su činjenice. Ministarstvo ostaje otvoreno za razgovor, ali neće dozvoliti da se neistinitim objavama pravi slika haosa i da se urušavaju institucije Republike Srpske koje rade svoj posao - zaključili su u saopštenju.