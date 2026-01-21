Logo
Sutra oblačno i toplije vrijeme

Izvor:

ATV

21.01.2026

14:15

Komentari:

0
Вријеме
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se očekuje promjenljivo oblačno vrijeme i malo toplije, uz dnevnu temperaturu vazduha do 12 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti hladno i promjenljivo oblačno, oko rijeka i po kotlinama ponegdje maglovito, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

ЦИК БиХ

BiH

CIK BiH: Usvojeni rokovi izbornih aktivnosti za ponovljene izbore u Srpskoj

Tokom dana biće promjenljivo oblačno uz blagi porast temperature u odnosu na prethodne dane, na sjeveru i sjeveroistoku sa sunčanim periodima, a u ostalim predjelima oblačno, dok će na jugu tokom većeg dijela dana padati povremena slaba kiša, na planinama slab snijeg.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus pet do nula, na jugu do sedam, a dnevna od jedan do sedam, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab vjetar, južnog i jugoistočnog smjera.

roditelji dijete porodica pixabay ilustracija

Društvo

Stupilo na snagu: Mijenjaju se uslovi za isplate naknada roditeljima

U Republici Srpskoj i FBiH danas je bilo pretežno oblačno, suvo i hladno, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Ivan sedlo minus šest, Kneževo i Srebrenica minus pet, Mrkonjić Grad, Bijeljina, Bjelašnica, Sarajevo i Tuzla minus četiri, Novi Grad, Sokolac, Šipovo, Banjaluka, Doboj, Bugojno i Drvar minus tri, Rudo, Srbac, Han Pijesak, Višegrad, Prijedor, Bihać, Livno, Sanski Most i Zenica minus dva, Zvornik i Jajce minus jedan, Gacko jedan, Mostar šest, te Trebinje i Bileća sedam stepeni Celzijusovih.

Vremenska prognoza

RHMZ

