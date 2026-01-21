Mljekari traže veće premije

Mljekari u Republici Srpskoj traže da premija za mlijeko bude 0,35 KM po litru, a po muznom grlu 500 KM, rečeno je danas u Banjaluci nakon sastanka Upravnog odbora Udruženja poljoprivrednih proizvođača - mljekara Republike Srpske.

Mljekari traže da "Mlijekoprodukt" nastavi primanje mlijeka do kraja januara, kao i drugačiji pristup Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske u vezi sa viškovima mlijeka.

Predsjednik Upravnog odbora Udruženja Milorad Simić naveo je da mljekari traže da se u narednih 48 časova sastanu sa premijerom Srpske Savom Minićem ili će biti prinuđeni da organizuju proteste.

"U slučaju da ne dođe do sastanka i razumijevanja sa premijerom, tražimo njegovu i ostavku resornog ministra Anđelke Kuzmić", rekao je Simić novinarima.

Predsjednik Skupštine Udruženja Anto Šipovac rekao je da su već nekoliko puta razgovarali sa predstavnicima resornog ministarstva, ali da "nisu naišli na razumijevanje".

"Zato tražimo sastanak sa predsjednikom Vlade. Moramo se boriti za opstanak naših porodica", rekao je Šipovac koji tvrdi da mljekari u Federaciji BiH imaju skoro 0,15 KM veću premiju po litri mlijeka.

Predsjednik Udruženja Milorad Arsenić rekao je da su mljekari u sve težoj situaciji, da prosipaju proizvedeno mlijeko."Na ljude koji veoma teško žive i koji prosipaju svoje mlijeko niko se ne osvrće", rekao je Arsenić.

Mljekar iz Kozarske Dubice Dragoslav Đenadija poručio je da u rješavanje problema u mljekarstvu treba da se uključe sve nadležne institucije u Srpskoj i na nivou BiH, te je upozorio mljekare da dobro razmisle kada je riječ o investicijama u ovoj godini zbog teške situacije u sektoru.