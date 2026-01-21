Logo
Large banner

Mljekari traže veće premije

Izvor:

SRNA

21.01.2026

15:58

Komentari:

0
Мљекари траже веће премије

Mljekari u Republici Srpskoj traže da premija za mlijeko bude 0,35 KM po litru, a po muznom grlu 500 KM, rečeno je danas u Banjaluci nakon sastanka Upravnog odbora Udruženja poljoprivrednih proizvođača - mljekara Republike Srpske.

Mljekari traže da "Mlijekoprodukt" nastavi primanje mlijeka do kraja januara, kao i drugačiji pristup Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske u vezi sa viškovima mlijeka.

Predsjednik Upravnog odbora Udruženja Milorad Simić naveo je da mljekari traže da se u narednih 48 časova sastanu sa premijerom Srpske Savom Minićem ili će biti prinuđeni da organizuju proteste.

"U slučaju da ne dođe do sastanka i razumijevanja sa premijerom, tražimo njegovu i ostavku resornog ministra Anđelke Kuzmić", rekao je Simić novinarima.

Predsjednik Skupštine Udruženja Anto Šipovac rekao je da su već nekoliko puta razgovarali sa predstavnicima resornog ministarstva, ali da "nisu naišli na razumijevanje".

"Zato tražimo sastanak sa predsjednikom Vlade. Moramo se boriti za opstanak naših porodica", rekao je Šipovac koji tvrdi da mljekari u Federaciji BiH imaju skoro 0,15 KM veću premiju po litri mlijeka.

Predsjednik Udruženja Milorad Arsenić rekao je da su mljekari u sve težoj situaciji, da prosipaju proizvedeno mlijeko."Na ljude koji veoma teško žive i koji prosipaju svoje mlijeko niko se ne osvrće", rekao je Arsenić.

Mljekar iz Kozarske Dubice Dragoslav Đenadija poručio je da u rješavanje problema u mljekarstvu treba da se uključe sve nadležne institucije u Srpskoj i na nivou BiH, te je upozorio mljekare da dobro razmisle kada je riječ o investicijama u ovoj godini zbog teške situacije u sektoru.

Podijeli:

Tagovi:

mljekari

premija za mlijeko

Vlada Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Потврђене сумње мљекара: Лажни сиреви на полицама у Републици Српској

Društvo

Potvrđene sumnje mljekara: Lažni sirevi na policama u Republici Srpskoj

5 h

1
Кузмић за АТВ: Донијели смо закључке заједно са нашим мљекарима, МПШВ ради на даљим активностима

Društvo

Kuzmić za ATV: Donijeli smo zaključke zajedno sa našim mljekarima, MPŠV radi na daljim aktivnostima

1 sedm

1
Влада Републике Српске

Društvo

Sastanak mljekara i predstavnika MPŠV, ovo su zaključci

1 sedm

0
Мљекари у осам локалних заједница у Српској вожњом тракторима исказали незадовољство

Republika Srpska

Mljekari u osam lokalnih zajednica u Srpskoj vožnjom traktorima iskazali nezadovoljstvo

2 sedm

0

Više iz rubrike

Вријеме

Društvo

Sutra oblačno i toplije vrijeme

4 h

0
Ступило на снагу: Мијењају се услови за исплате накнада родитељима

Društvo

Stupilo na snagu: Mijenjaju se uslovi za isplate naknada roditeljima

4 h

0
Потврђене сумње мљекара: Лажни сиреви на полицама у Републици Српској

Društvo

Potvrđene sumnje mljekara: Lažni sirevi na policama u Republici Srpskoj

5 h

1
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Društvo

Od danas na snazi nove cijene goriva

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

42

Konte: Nismo na nivou Lige šampiona

18

33

Zbog zastoja u radu Gradske toplane elektro-mreža u Bijeljini pod velikim opterećenjem

18

23

Koje islamske zemlje ulaze u Trampov "Odbor za mir"

18

22

Stigli su super radari: Teško uočljivi, snimaju devet najčešćih prekršaja

18

12

Tragedija: Nakon 53 dana umrla beba nakon što je polivena vrelom vodom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner