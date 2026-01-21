Trišić Babić: Zakoni vraćeni radi njihovog unapređenja i daljih konsultacija sa predlagačima

U skladu sa Ustavom Republike Srpske, vršilac dužnosti predsjednika Republike Ana Trišić Babić zahtijeva od Narodne skupštine Srpske da ponovo odlučuje o Zakonu o izmjenama i dopunana Krivičnog zakonika, Zakonu o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih proizvoda i Zakonu o radnom angažovanju na sezonskim i drugim poslovima.

Iz Kabineta predsjednika Republike saopšteno je da su navedeni zakoni vraćeni Narodnoj skupštini s ciljem dodatnih konsultacija sa predlagačima zakona i unapređenja rješenja u njima.

Vršilac dužnosti predsjednika Republike rekla je da je danas obavila razgovor sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alenom Šeranićem o Zakonu o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih proizvoda.

"Smatram da odgovoran pristup zahtijeva da zakonska rješenja budu realna i društveno pravedna, te da smo u obavezi da stvaramo rješenja koja su primjenjiva u praksi i daju konkretne rezultate", pojasnila je Trišić Babić.

Ona je naglasila da posebna vrijednost Zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje jeste namjera da se zaštiti zdravlje djece i omladine, prije svega kroz zabranu prodaje duvanskih i svih ostalih proizvoda za pušenje maloljetnim licima.

"Cilj je da se kroz dodatne konsultacije dođe do kompletnijeg i sveobuhvatnijeg rješenja, koje će obezbijediti punu zaštitu nepušača, smanjiti mogućnost proizvoljnog tumačenja i selektivne primjene, uvesti postepenu i razumnu kaznenu politiku i omogućiti jasne standarde koji se mogu dosljedno provesti u praksi", naglasila je Trišić Babić.

Ona je navela da se jedan od ključnih razloga vraćanja zakona odnosi upravo na kaznene odredbe koje su, u usvojenom obliku, bile prestroge i nesrazmjerne fazi u kojoj se zakon uvodi.

"Razgovarali smo da se nakon usvajanja Zakona počne sa pripremama za izmjene i dopune Zakona u dijelu kaznene politike", naglasila je vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske.

Trišić Babić je najavila da će s ciljem postizanja najboljeg zakonskog rješenja razgovarati sa ministrom pravde Republike Srpske Goranom Selakom o Zakonu o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika koji je, takođe, vratila na ponovno odlučivanje.

"Smatram da bi trebalo ponovo razmotriti činjenicu koja predloženim zakonskim rješenjem daje mogućnost istom sudiji ili vijeću da ponovo cijeni i odlučuje da li će kaznu zatvora do jedne godine, koju je pravosnažno izrekao, zamijeniti novčanom, uvažavajući stavove Ustavnog suda Republike Srpske zauzete prilikom odlučivanja o ovoj normi", istakla je Trišić Babić.

Ona je najavila da će u narednim danima razgovarati i sa ministrom finansija Republike Srpske Zorom Vidović o Zakonu o radnom angažovanju na sezonskim i drugim poslovima s ciljem unapređenja i svrsishodnijeg regulisanja ove materije.