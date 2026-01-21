Logo
Large banner

Trišić Babić: Zakoni vraćeni radi njihovog unapređenja i daljih konsultacija sa predlagačima

Izvor:

SRNA

21.01.2026

16:15

Komentari:

1
Тришић Бабић: Закони враћени ради њиховог унапређења и даљих консултација са предлагачима
Foto: ATV

U skladu sa Ustavom Republike Srpske, vršilac dužnosti predsjednika Republike Ana Trišić Babić zahtijeva od Narodne skupštine Srpske da ponovo odlučuje o Zakonu o izmjenama i dopunana Krivičnog zakonika, Zakonu o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih proizvoda i Zakonu o radnom angažovanju na sezonskim i drugim poslovima.

Iz Kabineta predsjednika Republike saopšteno je da su navedeni zakoni vraćeni Narodnoj skupštini s ciljem dodatnih konsultacija sa predlagačima zakona i unapređenja rješenja u njima.

Vršilac dužnosti predsjednika Republike rekla je da je danas obavila razgovor sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alenom Šeranićem o Zakonu o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih proizvoda.

"Smatram da odgovoran pristup zahtijeva da zakonska rješenja budu realna i društveno pravedna, te da smo u obavezi da stvaramo rješenja koja su primjenjiva u praksi i daju konkretne rezultate", pojasnila je Trišić Babić.

Ona je naglasila da posebna vrijednost Zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje jeste namjera da se zaštiti zdravlje djece i omladine, prije svega kroz zabranu prodaje duvanskih i svih ostalih proizvoda za pušenje maloljetnim licima.

"Cilj je da se kroz dodatne konsultacije dođe do kompletnijeg i sveobuhvatnijeg rješenja, koje će obezbijediti punu zaštitu nepušača, smanjiti mogućnost proizvoljnog tumačenja i selektivne primjene, uvesti postepenu i razumnu kaznenu politiku i omogućiti jasne standarde koji se mogu dosljedno provesti u praksi", naglasila je Trišić Babić.

Ona je navela da se jedan od ključnih razloga vraćanja zakona odnosi upravo na kaznene odredbe koje su, u usvojenom obliku, bile prestroge i nesrazmjerne fazi u kojoj se zakon uvodi.

"Razgovarali smo da se nakon usvajanja Zakona počne sa pripremama za izmjene i dopune Zakona u dijelu kaznene politike", naglasila je vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske.

Trišić Babić je najavila da će s ciljem postizanja najboljeg zakonskog rješenja razgovarati sa ministrom pravde Republike Srpske Goranom Selakom o Zakonu o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika koji je, takođe, vratila na ponovno odlučivanje.

"Smatram da bi trebalo ponovo razmotriti činjenicu koja predloženim zakonskim rješenjem daje mogućnost istom sudiji ili vijeću da ponovo cijeni i odlučuje da li će kaznu zatvora do jedne godine, koju je pravosnažno izrekao, zamijeniti novčanom, uvažavajući stavove Ustavnog suda Republike Srpske zauzete prilikom odlučivanja o ovoj normi", istakla je Trišić Babić.

Ona je najavila da će u narednim danima razgovarati i sa ministrom finansija Republike Srpske Zorom Vidović o Zakonu o radnom angažovanju na sezonskim i drugim poslovima s ciljem unapređenja i svrsishodnijeg regulisanja ove materije.

Podijeli:

Tagovi:

Narodna skupština Republike Srpske

Ana Trišić Babić

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Познати пјевач и његова супруга изгорјели у пожару

Scena

Poznati pjevač i njegova supruga izgorjeli u požaru

2 h

0
Плин у Европи није био овако скуп у готово седам мјесеци

Ekonomija

Plin u Evropi nije bio ovako skup u gotovo sedam mjeseci

2 h

0
ОЦ Јахорина

Društvo

Nakon 42 godine otvoren dio staze "Olimpijski spust"

2 h

0
Орбан: Испоруке гаса из Русије помогле Мађарској да преживи јануарске мразеве

Svijet

Orban: Isporuke gasa iz Rusije pomogle Mađarskoj da preživi januarske mrazeve

2 h

0

Više iz rubrike

РУГИПП: Непрописан упис "државе" у поступку хармонизације без сагласности СПЦ

Republika Srpska

RUGIPP: Nepropisan upis "države" u postupku harmonizacije bez saglasnosti SPC

3 h

0
Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Srpska traži alternative za bolje razumijevanje i u svijetu, ali i BiH

5 h

2
Ана Тришић Бабић вратила законе о пушењу и "сезонцима" у поновну процедуру

Republika Srpska

Ana Trišić Babić vratila zakone o pušenju i "sezoncima" u ponovnu proceduru

7 h

1
Стјепановић: Има елемената да Суд у Стразбуру усвоји апелацију Додикове одбране

Republika Srpska

Stjepanović: Ima elemenata da Sud u Strazburu usvoji apelaciju Dodikove odbrane

8 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

42

Konte: Nismo na nivou Lige šampiona

18

33

Zbog zastoja u radu Gradske toplane elektro-mreža u Bijeljini pod velikim opterećenjem

18

23

Koje islamske zemlje ulaze u Trampov "Odbor za mir"

18

22

Stigli su super radari: Teško uočljivi, snimaju devet najčešćih prekršaja

18

12

Tragedija: Nakon 53 dana umrla beba nakon što je polivena vrelom vodom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner