Plin u Evropi nije bio ovako skup u gotovo sedam mjeseci

Cijene plina u Evropi dosegnule su danas najviši nivo u otprilike sedam mjeseci, odražavajući snažnu potražnju u uslovima novog talasa hladnoće na Starom kontinentu. Na referentnoj niderlandskoj digitalnoj berzi TTF jedan megavat-sat plina s rokom isporuke u februaru stajao je poslije podne 37,34 evra i bio je za 3,9 odsto skuplji nego na jučerašnjem zatvaranju trgovanja.

Cijena mu je tako u srijedu dostigla najviši nivo od kraja prošlogodišnjeg juna, nakon stabilizacije na početku sedmice. Prošle sedmice plin je poskupio za oko 26 odsto i trgovanje je u petak zaključio cijenom od 36,88 evra po megavat-satu.

Talas hladnoće

Početkom godine cijene su naglo porasle zbog talasa hladnoće širom kontinenta. Evropska skladišta su, zbog niskih temperatura, tek dopola puna, dok su u ovo doba godine u prosjeku napunjena 67 odsto.

Meteorolozi su najavili da će temperature ponovo pasti pred kraj mjeseca, nakon kratkotrajnog otopljenja, a skladišta su juče, na nivou Evropske unije, prema podacima organizacije „Gas infrastruktura Evrope“ (GIE), bila popunjena 49,12 odsto.

Najniži nivo zaliha, prema podacima GIE, juče je zabilježila Hrvatska – svega 27,05 odsto.