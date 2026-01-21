Logo
Large banner

Plin u Evropi nije bio ovako skup u gotovo sedam mjeseci

Izvor:

Indeks

21.01.2026

16:12

Komentari:

0
Плин у Европи није био овако скуп у готово седам мјесеци

Cijene plina u Evropi dosegnule su danas najviši nivo u otprilike sedam mjeseci, odražavajući snažnu potražnju u uslovima novog talasa hladnoće na Starom kontinentu. Na referentnoj niderlandskoj digitalnoj berzi TTF jedan megavat-sat plina s rokom isporuke u februaru stajao je poslije podne 37,34 evra i bio je za 3,9 odsto skuplji nego na jučerašnjem zatvaranju trgovanja.

Cijena mu je tako u srijedu dostigla najviši nivo od kraja prošlogodišnjeg juna, nakon stabilizacije na početku sedmice. Prošle sedmice plin je poskupio za oko 26 odsto i trgovanje je u petak zaključio cijenom od 36,88 evra po megavat-satu.

Talas hladnoće

Početkom godine cijene su naglo porasle zbog talasa hladnoće širom kontinenta. Evropska skladišta su, zbog niskih temperatura, tek dopola puna, dok su u ovo doba godine u prosjeku napunjena 67 odsto.

Meteorolozi su najavili da će temperature ponovo pasti pred kraj mjeseca, nakon kratkotrajnog otopljenja, a skladišta su juče, na nivou Evropske unije, prema podacima organizacije „Gas infrastruktura Evrope“ (GIE), bila popunjena 49,12 odsto.

Najniži nivo zaliha, prema podacima GIE, juče je zabilježila Hrvatska – svega 27,05 odsto.

Podijeli:

Tagovi:

plin

cijena

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

ОЦ Јахорина

Društvo

Nakon 42 godine otvoren dio staze "Olimpijski spust"

2 h

0
Орбан: Испоруке гаса из Русије помогле Мађарској да преживи јануарске мразеве

Svijet

Orban: Isporuke gasa iz Rusije pomogle Mađarskoj da preživi januarske mrazeve

2 h

0
Гренланд

Svijet

Američki predsjednik jasan: Ako kažete "ne", mi ćemo zapamtiti

2 h

0
Мљекари траже веће премије

Društvo

Mljekari traže veće premije

2 h

0

Više iz rubrike

Катанац врата капија

Ekonomija

Prodaje se najstarija pivara na svijetu: Ko je novi vlasnik?

8 h

0
Нетфликс објавио нову понуду за Варнер Брос: 72 милијарде долара

Ekonomija

Netfliks objavio novu ponudu za Varner Bros: 72 milijarde dolara

1 d

0
Жена добила отказ јер је раније долазила на посао

Ekonomija

Žena dobila otkaz jer je ranije dolazila na posao

1 d

0
Експлодирао пуњач за мобилни, повлачи се из продаје

Ekonomija

Eksplodirao punjač za mobilni, povlači se iz prodaje

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

42

Konte: Nismo na nivou Lige šampiona

18

33

Zbog zastoja u radu Gradske toplane elektro-mreža u Bijeljini pod velikim opterećenjem

18

23

Koje islamske zemlje ulaze u Trampov "Odbor za mir"

18

22

Stigli su super radari: Teško uočljivi, snimaju devet najčešćih prekršaja

18

12

Tragedija: Nakon 53 dana umrla beba nakon što je polivena vrelom vodom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner