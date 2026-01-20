Logo
Netfliks objavio novu ponudu za Varner Bros: 72 milijarde dolara

20.01.2026

15:48

Нетфликс објавио нову понуду за Варнер Брос: 72 милијарде долара

Netfliks je u utorak objavio da revidira svoju ponudu od 72 milijarde dolara za Varner Bros Diskaveri, pretvarajući je u potpuno novčanu transakciju, kako bi pojednostavio strukturu dogovora i ubrzao proces glasanja dioničara.

Netfliks je prvo predložio kombinaciju gotovine i dionica u vrijednosti od 27,75 dolara po dionici Varner Brosa, što je ukupnu vrijednost kompanije, uključujući dug, procijenilo na 82,7 milijardi dolara, piše AP.

Još krajem prošle godine se pisalo da je Netfliks sklopio dogovor o kupovini Varner Bros. Diskaverija za 71 milijardu evra, što bi moglo iz osnova preoblikovati holivudsku filmsku i televizijsku industriju.

Kompanije su saopštile da revidirana ponuda donosi veću sigurnost vrijednosti za dioničare Varner Brosa i ubrzava put do njihove odluke. Potpuno novčana transakcija i dalje je procijenjena na 27,75 dolara po dionici, dok će dioničari Varner Brosa dobiti i dodatnu vrijednost kroz dionice Diskaveri Globala nakon njegovog odvajanja od Varner Brosa.

Upravni odbori obje kompanije odobrili su izmijenjenu ponudu.

Netfliks se već mjesecima takmiči s Paramaunt Skajdensom za Varner Bros.

Paramaunt je prošle sedmice napravio novi korak u svojoj ponudi, najavivši da će imenovati vlastitu listu direktora prije sljedeće skupštine dioničara holivudskog studija, prenosi Fena.

Nakon objave, dionice Netfliksa porasle su za 1,3 posto prije otvaranja tržišta, dok su dionice Varner Bros. Diskaverija blago pale.

