Prodaje se najstarija pivara na svijetu: Ko je novi vlasnik?

Pivo se u opatiji Veltenburg, impresivnom i i dalje aktivnom manastiru na obali Dunava u Bavarskoj, proizvodi već gotovo 1.000 godina, piše Gardijan.

Iako je postrojenje i dalje u vlasništvu Katoličke crkve, benediktinski monasi su prije pola vijeka proizvodnju nagrađivanog lagera i prepoznatljivih tamnih piva prepustili zaposlenima iz pivare Bišhof, koja će takođe biti prodata kompaniji Schneider Weisse.

Regensburška biskupija i Schneider Weisse dogovorili su prodaju nakon višegodišnjeg perioda u kojem je poslovanje Veltenburgera bilo u minusu, zbog čega je Crkva morala da ulaže sopstvena sredstva kako bi održala poslovanje, preneli su lokalni mediji.

Til Hedrih, generalni direktor i Veltenburgera i Bišhova, rekao je da bi planirano rješenje moglo da otkloni opasnost od potpunog gašenja ili rasparčavanja pivara od strane investitora „bez ikakve veze sa regionom“, uz očuvanje „važnog dijela bavarske pivarske tradicije“ na duži rok.

Finansijski detalji prodaje Veltenburgera kompaniji Šnajder, relativno mladoj pivari osnovanoj 1872. godine, nisu objavljeni. Završetak transakcije planiran je do januara 2027. godine, a predviđeno je i zadržavanje svih zaposlenih (njih ima 21) u Veltenburgeru.

„Pored očuvanja tradicije, veoma nam je važno da makar deo radnih mjesta ostane direktno u regionu“, rekao je regensburški biskup Rudolf Voderholcer. Pivara Bišhov, osnovana 1649. godine i sa 56 zaposlenih, obustaviće proizvodnju krajem godine, kada će se brend preseliti pod okrilje Schneider Weisse.

Proizvodnja piva Veltenburger nastaviće se u istorijskoj opatiji, dok je Regensburška biskupija saopštila da traži rešenja za zbrinjavanje radnika Bišhofa koji će ostati bez posla. Pivara Veltenburger saopštila je da je tokom vijekova preživjela „požare, poplave, razaranja i sekularizaciju, kao i jedan svjetski rat“.

Prodaja piva u Njemačkoj je u silaznoj putanji, jer potrošnja alkohola opada u mnogim zapadnim zemljama, uključujući i Veliku Britaniju. Prema podacima glavnog njemačkog industrijskog udruženja, promet je u posljednjih 15 godina smanjen za četvrtinu.

Samo u 2025. godini potrošnja je pala za pet miliona hektolitara, što predstavlja najveći pad u posljednjih 75 godina.Nemačko tržište piva i dalje se odlikuje snažnom vjernošću regionalnim brendovima, pri čemu se nekoliko desetina nacionalno ili globalno poznatih imena nadmeće sa proizvodnjom oko 1.500 malih i srednjih pivara.

U većini zemalja u kojima dominiraju veliki brendovi, oni su progutali manje istorijske pivare, dok tek poneke zanatske pivare pružaju skroman otpor.

Zbog toga Njemačka, možda iznenađujuće s obzirom na svoju dugu i bogatu tradiciju, nema nijedno pivo među deset najprodavanijih na svijetu.

Ipak, i dalje se može pohvaliti najvećim brojem manastirskih pivara - devet kojima upravljaju monasi ili njihovi zaposleni i desetom, franjevačkim samostanom Malersdorf, kojim upravljaju monahinje i koje prodaju samo mali višak piva koji same ne popiju.

