Stevandić: Srpska traži alternative za bolje razumijevanje i u svijetu, ali i BiH

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je da Srpska traži altenative za bolje razumijevanje u velikom svijetu, ali i u BiH, "gdje će valjda odbaciti srbofobiju i biti pametni i korektni".
Stevandić je naveo da na Svjetskom ekonomskom forumu ove godine dominira zabrinutost, da "slabo ide ispijanje šampanjca", te da je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primijetio da nema puno osmjeha.
"Srpska uči na tome primjeru, traži alternative za bolje razumijevanje u velikom svijetu, ali i u BiH gdje će valjda odbaciti srbofobiju i biti pametni i korektni", napisao je Stevandić na društvenoj mreži "Iks".
U Davosu ove godine slabo ide ispijanje šampanjca.I predsjednik Vučić je primijetio da nema puno osmijeha.Zabrinutost dominira.Srpska uči na tom primjeru,traži alternative za bolje razumijevanje u velikom svijetu ali i u BiH gdje će valjda odbaciti srbofobiju i biti pametni i korektni— Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) January 21, 2026
