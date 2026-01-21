Logo
Stevandić: Srpska traži alternative za bolje razumijevanje i u svijetu, ali i BiH

21.01.2026

13:42

Komentari:

2
Ненад Стевандић
Foto: ATV BL

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je da Srpska traži altenative za bolje razumijevanje u velikom svijetu, ali i u BiH, "gdje će valjda odbaciti srbofobiju i biti pametni i korektni".

Stevandić je naveo da na Svjetskom ekonomskom forumu ove godine dominira zabrinutost, da "slabo ide ispijanje šampanjca", te da je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primijetio da nema puno osmjeha.

"Srpska uči na tome primjeru, traži alternative za bolje razumijevanje u velikom svijetu, ali i u BiH gdje će valjda odbaciti srbofobiju i biti pametni i korektni", napisao je Stevandić na društvenoj mreži "Iks".

Komentari (2)
