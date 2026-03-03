Potvrđen uzrok smrti poznatog glumca Erika Dejna

Zvanično je potvrđen uzrok smrti glumca Erika Dejna, koji je prije 11 dana preminuo u 53. godini.

Prema dostupnim podacima, zvijezda popularnih televizijskih serija izgubila je život zbog zatajenja respiratorog sistema, a sve kao posljedica amiotrofične lateralne skleroze (ALS).

Banja Luka Veliki dio Banjaluke i danas bez vode

Erik Dejn je bolovao od ALS - bolest nervnog sistema koja napada motorne neurone - nervne ćelije u mozgu i kičmenoj moždini odgovorne za kontrolu voljnih pokreta mišića.

Kako navodi časopis People, pozivajući se na smrtovnicu, kao neposredni uzrok smrti istaknuto je zatajenje disanja, dok je ALS naveden kao temeljna bolest koja je dovela do kobnog ishoda.

Zatajenje respiratornog sistema nastupa kada pluća više ne mogu da obezbijede dovoljno kiseonika u krvi niti da efikasno uklanja ugljen-dioksid, što uzrokuje ozbiljne poremećaje u radu organizma. Upravo je to jedna od čestih i najtežih komplikacija ALS-a, progresivne neurodegenerativne bolesti koja postupno uništava nervne ćelije u mozgu i kičmenoj moždini, dovodeći do gubitka kontrole nad mišićima, uključujući i one odgovorne za disanje.

Srbija Građani Srbije koji su jutros sletjeli u Beograd opisali kakva je situacija u Dubaiju

Erik Dejn ostaće zapamćen po nizu zapaženih uloga, među kojima se posebno ističe lik dr Marka Slouna, poznatog kao MekStimi, u hit seriji "Uvod u anatomiju". Novijoj publici približio se ulogom Kejla Džejkobsa u HBO-ovoj seriji "Euforija".