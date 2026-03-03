Logo
Large banner

Potvrđen uzrok smrti poznatog glumca Erika Dejna

Izvor:

Kurir

03.03.2026

09:35

Komentari:

0
Глумац Ерик Дејн
Foto: Tanjug/AP/Jordan Strauss

Zvanično je potvrđen uzrok smrti glumca Erika Dejna, koji je prije 11 dana preminuo u 53. godini.

Prema dostupnim podacima, zvijezda popularnih televizijskih serija izgubila je život zbog zatajenja respiratorog sistema, a sve kao posljedica amiotrofične lateralne skleroze (ALS).

Вода чесма

Banja Luka

Veliki dio Banjaluke i danas bez vode

Erik Dejn je bolovao od ALS - bolest nervnog sistema koja napada motorne neurone - nervne ćelije u mozgu i kičmenoj moždini odgovorne za kontrolu voljnih pokreta mišića.

Kako navodi časopis People, pozivajući se na smrtovnicu, kao neposredni uzrok smrti istaknuto je zatajenje disanja, dok je ALS naveden kao temeljna bolest koja je dovela do kobnog ishoda.

Zatajenje respiratornog sistema nastupa kada pluća više ne mogu da obezbijede dovoljno kiseonika u krvi niti da efikasno uklanja ugljen-dioksid, što uzrokuje ozbiljne poremećaje u radu organizma. Upravo je to jedna od čestih i najtežih komplikacija ALS-a, progresivne neurodegenerativne bolesti koja postupno uništava nervne ćelije u mozgu i kičmenoj moždini, dovodeći do gubitka kontrole nad mišićima, uključujući i one odgovorne za disanje.

Грађани Србије слетјели у Београд из Дубаија

Srbija

Građani Srbije koji su jutros sletjeli u Beograd opisali kakva je situacija u Dubaiju

Erik Dejn ostaće zapamćen po nizu zapaženih uloga, među kojima se posebno ističe lik dr Marka Slouna, poznatog kao MekStimi, u hit seriji "Uvod u anatomiju". Novijoj publici približio se ulogom Kejla Džejkobsa u HBO-ovoj seriji "Euforija".

Podijeli:

Tagovi :

Erik Dejn

glumac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Посвађао се са двојицом мушкараца, па ножем насрнуо на њих

Region

Posvađao se sa dvojicom muškaraca, pa nožem nasrnuo na njih

1 h

0
Спремите се за хаос на границама који креће од 10. априла

Društvo

Spremite se za haos na granicama koji kreće od 10. aprila

1 h

0
Глумица позира на промоцији филма

Scena

Provokativna Sidni Svini zapalila mreže: "Ona uvijek razbija internet"

1 h

0
Просвјетни радник ухапшен због сексуалног узнемиравања ученика

Region

Prosvjetni radnik uhapšen zbog seksualnog uznemiravanja učenika

1 h

0

Više iz rubrike

Глумац Џим Кери

Kultura

Ljudi ne odustaju od teorije kloniranog glumca: "Ovo nije pravi Džim Keri"

21 h

0
Туга! Умро познати глумац након шест мјесеци борбе за живот

Kultura

Tuga! Umro poznati glumac nakon šest mjeseci borbe za život

2 d

0
Умро Милан Краљ

Kultura

Umro Milan Kralj

3 d

0
Ruža cvijet

Kultura

Preminuo čuveni srpski roker

5 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

21

Francuska šalje ratni brod na Kipar?

10

15

Vinisijus ponovo divljao: Vukao igrača po travi pa htio da se bije

10

13

Keba trebao da snimi ovaj veliki hit Snežane Đurišić

10

11

Tijelo žene pronađeno u kući: Ubijena zbog novca?

10

00

Ojadila kladionicu za preko 150.000 evra: Sve rješavala u ''dva klika''

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner