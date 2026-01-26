Naučnici tvrde da je ovo najzdraviji način ispijanja kafe

Prema naučnicima, način na koji pijete kafu može biti jednako važan kao i količina koju unosite, jer najzdraviji način ispijanja nije nužno i najpopularniji.

Oni preporučuju da se prva šolja kafe pije između 9.30 i 11.30, ne na prazan želudac i uz što manje dodataka.

Najveći faktor koji utiče na zdravlje nije sama kafa, već ono što joj se dodaje. Istraživači ističu da kafa sadrži jedinjenja povezana sa potencijalnim zdravstvenim koristima, uključujući antioksidanse i protivupalne efekte. Problem nastaje kada se kafa pretvori u desert.

Šećer, aromatizovani sirupi, šlag i pavlake mogu neprimjetno pretvoriti šolju kafe u visokokalorično piće sa velikom količinom šećera, čime se poništava većina njenih koristi.

Naučnici navode da najzdravije navike ispijanja kafe izgledaju mnogo jednostavnije nego što je većina ljudi navikla.

Pravovremenost je važnija nego što ljudi misle

Još jedno iznenađujuće otkriće odnosi se na vrijeme konzumiranja kafe. Ispijanje kafe prerano ujutru ili prekasno tokom dana može poremetiti prirodne hormonske cikluse i kvalitet sna. Loš san, zauzvrat, utiče na metabolizam, zdravlje srca i upalne procese – čak i ako je sama kafa zdrava.

Istraživači sugerišu da umjeren i pravovremen unos kafe može doprinijeti energiji bez narušavanja prirodnog ritma tela.

Kada naučnici opisuju najzdraviji način ispijanja kafe, obično misle na:

minimalnu količinu dodatog šećera

malo ili nimalo aromatizovanih sirupa

ograničenu upotrebu šlaga i pavlake

Zbog toga se crna kafa ili kafa sa malom količinom mlijeka često smatra najzdravijom opcijom. Ne radi se o trpljenju gorčine, već o izbjegavanju viška sastojaka koji kafu neprimjetno pretvaraju iz korisnog napitka u težak.

Neka istraživanja su se bavila i načinima pripreme i temperaturom napitka. Određene metode pripreme mogu filtrirati supstance koje podižu holesterol, dok previše vrući napici kod nekih ljudi mogu iritirati digestivni trakt. Poenta nije da je jedna metoda opasna, već da se mali izbori vremenom sabiraju, naročito kod onih koji svakodnevno piju kafu.

Na kraju, idealno vrijeme za prvu kafu je između 9.30 i 11.30 ujutru, kada nivo kortizola počinje da opada. Tada kofein deluje efikasnije i pruža stabilniji osjećaj energije, bez naglog pada kasnije tokom dana. Slično važi i za popodnevnu kafu, koja je najprikladnija između 13 i 15 časova, dok ispijanje kafe nakon 17 časova može negativno uticati na san.

Stručnjaci savjetuju da se kafa ne pije na potpuno prazan želudac, jer kofein može pojačati lučenje želudačne kiseline i izazvati nelagodnost ili nervozu. Umjerena količina, najčešće jedna do tri šolje dnevno, smatra se optimalnom za većinu zdravih odraslih osoba. Takođe, sporije ispijanje kafe omogućava postepenije dejstvo kofeina, čime se smanjuje ubrzan rad srca i razdražljivost. Crna kafa, bez dodatka šećera i masnih dodataka, donosi najviše zdravstvenih koristi.