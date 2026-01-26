Savjet ministara usvojio program rada za 2026. godinu

Savjet ministara jednoglasno je usvojio Program rada za 2026. godinu, na prijedlog Kabineta predsjedavajuće Borjane Krišto.

Program rada sadrži pregled aktivnosti koje Savjet ministara planira realizovati u 2026. godini, na osnovu prijedloga institucija BiH koje doprinose ostvarenju usvojenih strateških ciljeva i prioriteta iz Strateškog okvira institucija BiH do 2030. godine, kao i Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara BiH za period od 2026. do 2028. godine.

Savjet ministara ostaje posvećen sprovođenju prioritetnih zadataka koji proizlaze iz dokumenata Evropske komisije u procesu pristupanja EU, obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i ranije preuzetih obaveza u vezi sa sprovođenjem Agende 2030 UN, saopšteno je Savjeta ministara.

Na današnjoj sjedini usvojena je i Detaljna analiza dokumenta "Program reformi BiH", koju je, na zahtjev Savjeta ministara, pripremila Direkcija za ekonomsko planiranje, u skladu sa zaključcima Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Cilj analize je da se donosiocima odluka pruže informacije o sadržaju Reformske agende BiH, njenim prioritetima i operativnim koracima neophodnim za sprovođenje, uz naglasak na povezanost reformi sa evropskim integracijama, održivim ekonomskim rastom i jačanjem institucija.

Opšti cilj Reformske agende usmjeren je na izgradnju funkcionalne i održive ekonomije, kao i jačanje institucija i vladavine prava, dok su specifični ciljevi fokusirani na reformske prioritete u oblastima demokratije, energetike, digitalizacije, obrazovanja, zapošljavanja i socijalne politike.

Savjet ministara usvojio je i Odluku o osnivanju Odbora za Rome pri Savjetu ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

Odbor je osnovan kao stručno, savjetodavno i koordinaciono tijelo pri Savjetu ministara i ima 18 članova, od kojih je devet predstavnika institucija BiH, a devet predstavnika romskih nevladinih organizacija, sa zamjenskim članovima.

Nadležnosti Odbora obuhvataju razmatranje, iniciranje, praćenje i davanje preporuka u vezi sa svim pitanjima od značaja za unapređenje položaja Roma u Bosni i Hercegovini, u skladu sa važećim zakonodavstvom i međunarodnim obavezama BiH.

DONESENA ODLUKA O PRIMJENI PUNE KUMULACIJE IZMEĐU BiH I EFTA

Savjet ministara donio je danas odluku o primjeni pune kumulacije u okviru Sporazuma o slobodnoj trgovini između BiH i država Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu /EFTA/, nakon što su nadležne institucije za oblast privrede dale pozitivna mišljenja.

Odluka je usvojena na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Ovom odlukom proširuje se primjena pune kumulacije na uvoz tekstilnih proizvoda obuhvaćenih glavama od 50 do 63 važećih carinskih tarifa, u skladu sa Sporazumom o slobodnoj trgovini između BiH i država EFTA.

Iz Savjeta ministara ističu da je odluka usklađena sa Dodatkom Odluke Zajedničkog odbora Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima porijekla od 7. decembra 2023. godine, kojom je izmijenjena ta konvencija.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivaće se 60 dana od dana objavljivanja, što omogućava blagovremeno informisanje i pripremu svih zainteresovanih strana za njenu primjenu, napominje se u saopštenju.

Na današnjoj sjednici usvojena je informacija Ministarstva civilnih poslova o implementaciji Prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u BiH za period od 2016. do 2026. godine, koja će biti dostavljena nadležnim institucijama u BiH.

U informaciji je dat pregled realizovanih aktivnosti i ostvarenih rezultata u periodu od 2022. do 2024. godine, grupisanih u sedam ključnih oblasti: dobro upravljanje i menadžment, resursi, povezanost tržišta rada i visokog obrazovanja, standardi kvalifikacija, studentsko iskustvo, internacionalizacija i statistika, navodi se u saopštenju.

Savjet ministara primio je k znanju pojedinačne izvještaje revizije učinka Kancelarije za reviziju institucija BiH koji se odnose na energetsku efikasnost u institucijama BiH, donošenje i primjenu etičkog kodeksa, obezbjeđivanje konkurencije u javnim nabavkama, ujednačeno raspoređivanje zaposlenih unutar platnih razreda, kao i utvrđivanje carinske vrijednosti korištenih vozila.

Saša Marić imenovan je za ombudsmana za zaštitu potrošača BiH, kao najuspješniji kandidat nakon okončane konkursne procedure.

Savjet ministara razriješio je Eminu Jahić dužnosti direktora Agencije za osiguranje BiH, zbog odlaska u penziju, te je naložio Agenciji za državnu službu BiH da hitno pokrene postupak za izbor i imenovanje direktora ove agencije.

Za vršioca dužnosti direktora Agencije za osiguranje BiH imenovan je Adem Zolota, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period od tri mjeseca, počev od 17. februara 2026. godine.

Savjet ministara prihvatio je i mišljenje Agencije za državnu službu BiH sa konkursnom dokumentacijom, a za direktora i zamjenika direktora Arhiva BiH imenovani su Danijela Mrda i Edin Veladžić, kao najuspješniji kandidati nakon sprovedene procedure javnog konkursa.