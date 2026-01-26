Kojić: U BiH je sve krnje, neustavno, lažno i falsifikovano

Predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić izjavio je, povodom zahtjeva SDA i DF-a podnesenog krnjem Ustavnom sudu BiH za provjeru zakonitosti nove Vlade Republike Srpske, da je sada, valjda, svima jasno da je Srpska meta i da sarajevska mahala neće stati.

Kojić je ukazao da je krnji Ustavni sud BiH još jednom pokazao da je okrenut protiv Republike Srpske i svega što u svom nazivu ima Srpska.

"Kome treba više ovakva BiH? Gdje god pogledate sve neustavno, krnje, lažno, falsifikovano", istakao je Kojić.

On je naveo da bi Sarajevo i stranci da kroje procese u Republici Srpskoj, da otimaju imovinu, grobove, crkve.

"Srbi neće da zabijaju "glavu u pijesak". Odgovor mora biti jači", naglasio je Kojić za Srnu.

On je istakao da su BiH institucije pune ratnog kadra koji radi po "Islamskoj deklaraciji", a kada se doda i strani faktor dobija se, ništa drugo, do zločin bez presedana nad Republikom Srpskom i srpskim narodom.

"Republika Srpska je svetinja svakog Srbina koji poštuje žrtve koje su pale za njenu odbranu. Varaju se stranci i mahala političari da će nas slomiti", poručio je Kojić.