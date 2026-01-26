Logo
Large banner

Ovim horoskopskim znakovima izvinjenje teško pada

26.01.2026

14:56

Komentari:

0
Овим хороскопским знаковима извињење тешко пада
Foto: Pixabay

Priznati grešku mnogima nije jednostavno, naročito kada je u igri ponos, potreba za kontrolom ili snažan osjećaj identiteta.

U nekim slučajevima ljudi su svjesni da su pogriješili, ali im je teško to izgovoriti naglas. Kod njih izvinjenje ne dolazi spontano, nego tek nakon unutrašnje borbe. Prema zvijezdama, ljudi rođeni u tri znaka najteže priznaju da su pogriješili, prenosi Indeks.

Bik

Ljudi rođeni pod ovim znakom poznati su po tvrdoglavosti i snažnom uvjerenju da znaju što rade. Kada pogriješe, teško im je priznati jer to doživljavaju kao gubitak stabilnosti i kontrole. Umjesto izvinjenja, često biraju ćutanje ili čekaju da se situacija sama smiri. Imaju potrebu zadržati osjećaj sigurnosti, čak i ako to znači ignorisati vlastitu grešku. Izvinjenje dolazi tek kada su potpuno sigurni da neće biti iskorištena protiv njih.

Lav

Ljudi rođeni u ovom znaku snažno se identifikuju sa svojom slikom o sebi i načinom na koji ih drugi doživljavaju. Priznanje greške za njih često znači udarac na ponos i samopouzdanje. Umjesto da se izvinjenje, skloniji su objašnjavati svoje postupke ili prebacivati fokus na druge okolnosti. Iako d‌jeluju samouvjereno, iza toga se često krije strah od gubitka poštovanja. Izvinjenje dolazi tek kada osjećaju da njihov ugled neće biti doveden u pitanje.

Škorpija

Ljudi rođeni pod ovim znakom teško priznaju grešku jer ne vole pokazivati ranjivost. Imaju snažan unutarnji svijet i često sve proživljavaju intenzivno, ali to rijetko pokazuju otvoreno. Umjesto izvinjenja, povlače se ili pokušavaju zadržati kontrolu nad situacijom. Priznanje greške doživljavaju kao emocionalni rizik. Kada se ipak ispričaju, to je obično nakon dugog razmišljanja i unutrašnjeg procesa.

Podijeli:

Tagovi:

Horoskop

astrologija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Месар открио зашто су чварци папрено скупи

Zanimljivosti

Mesar otkrio zašto su čvarci papreno skupi

4 h

0
Дипломирани психолог Тијана открива како је радила у ексклузивној лондонској агенцији која је спајала само клијенте са имовином већом од милион фунти.

Zanimljivosti

Tijana je bila provodadžija najbogatijim ljudima na svijetu, progovorila o bizarnim zahtjevima

4 h

0
Имате пса у Њемачкој? Могли би платити казну до 10 хиљада евра

Zanimljivosti

Imate psa u Njemačkoj? Mogli bi platiti kaznu do 10 hiljada evra

7 h

0
Док је Венеција деценијама симбол романтике, гондола и канала, Љубљана се тихо, али сигурно позиционира као дестинација коју путници бирају због аутентичности, приступачних цијена и знатно мањег броја туриста.

Zanimljivosti

Zašto je Ljubljana nova Venecija?

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

24

Tramp šalje izaslanika u Minesotu: Strog, ali pravedan

16

20

Teška saobraćajna nesreća: Automobil prepolovljen od sudara, među povrijeđenima i dijete

16

15

Dodik sa američkim ambasadorom u Izraelu

16

14

4 rečenice koje treba reći d‌jetetu ako ga uhvatite u laži

16

10

Trišić Babić i Dodik na prestižnom predavanju u Jerusalimu u organizaciji Hercoga

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner