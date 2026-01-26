Uhapšen u Prijedoru sa 10 kilograma kokaina: Dobio sedam godina zatvora

Izvor:
Osnovni sud u Prijedoru izrekao je kaznu zatvora od sedam godina državljaninu Srbije Ž.L. uhapšenom u ovom gradu sa 10,16 kilograma kokaina.
Ž.L. je oglašen krivim za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet droge, rečeno je danas Srni u ovom sudu.
Ovaj državljanin Srbije uhapšen je 31. avgusta u akciji "Lakost" u Prijedoru kada je u njegovom "audiju" pretresom pronađen kokain.
Načelnik Policijske uprave Prijedor Dragan Milojica izjavio je tada da je količina oduzete droge u prethodne dvije godine premašila rezultate koje je ova uprava postigla u proteklih 10 godina.
Akciju "Lakost" realizovali su i u njoj sarađivali Policijska uprava Prijedor, Uprava za organizovani teški kriminalitet i policijske agencije iz drugih zemalja iz okruženja.
