Uhapšen u Prijedoru sa 10 kilograma kokaina: Dobio sedam godina zatvora

Izvor:

SRNA

26.01.2026

14:54

Ухапшен у Приједору са 10 килограма кокаина: Добио седам година затвора
Foto: PU Prijedor

Osnovni sud u Prijedoru izrekao je kaznu zatvora od sedam godina državljaninu Srbije Ž.L. uhapšenom u ovom gradu sa 10,16 kilograma kokaina.

Ž.L. je oglašen krivim za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet droge, rečeno je danas Srni u ovom sudu.

Ovaj državljanin Srbije uhapšen je 31. avgusta u akciji "Lakost" u Prijedoru kada je u njegovom "audiju" pretresom pronađen kokain.

Акција Лакоста

Hronika

Pritvoren državljanin Srbije od koga je oduzeto 10 kilograma kokaina

Načelnik Policijske uprave Prijedor Dragan Milojica izjavio je tada da je količina oduzete droge u prethodne dvije godine premašila rezultate koje je ova uprava postigla u proteklih 10 godina.

Akciju "Lakost" realizovali su i u njoj sarađivali Policijska uprava Prijedor, Uprava za organizovani teški kriminalitet i policijske agencije iz drugih zemalja iz okruženja.

