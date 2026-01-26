Logo
Osuđen Elvir iz Čikaga: Prva osuđujuća presuda za terorizam u Srpskoj

Autor:

Ognjen Matavulj

26.01.2026

11:53

Komentari:

1
Елвир Чустовић
Foto: Screenshot / RTRS

Elvir Čustović (48) osuđen je u Okružnom sudu u Banjaluci na dvije godine zatvora zbog prijetnji terorizmom institucijama i zvaničnicima Republike Srpske!

To je prva osuđujuća presuda za krivično djelo terorizma koju su izrekli sudovi u Republici Srpskoj.

Obavezno liječenje

Osim kazne zatvora Čustoviću je izrečena i mjera obaveznog liječenja u psihijatrijskoj ustanovi zatvorenog tipa. Liječenje će trajati najmanje godinu dana, odnosno dok za tim postoji potreba. O napretku liječenja ljekari će izvještavati sud koji će, po potrebi, godišnje odlučivati da li je liječenje potrebno produžiti ili ne. Odlukom suda Čustoviću je produžena mjera pritvora.

Presuda je izrečena nakon što je Čustović sa Republičkim javnim tužilaštvom Republike Srpske sklopio sporazum o priznanju krivice. Na prošlom ročištu optuženi je tražio dodatno vrijeme da razmisli o uslovima sporazuma, koji je na kraju prihvatio.

Елвир Чустовић

Hronika

Prijetnje terorizmom: Čustović sklopio sporazum, pa od njega odustao

Prema presudi Čustović, koji je porijeklom iz Gacka, u stanju bitno smanjene uračunljivosti od 21. decembra 2024. do 15. januara 2025. godine iviše puta je telefonom iz Čikaga pozivao različite institucije u Republici Srpskoj i prijetio zvaničnicima izazivajući paniku.

”Pobiću sve i započeti rat u BiH”

Prvi pozivi stigli su 21. decembra 2024. godine Policijskoj stanici Gacko, gdje je Čustović prijetio ubistvom policijskih službenika i komandira stanice, te najavio napad na cijelu stanicu. U svojim prijetnjama spominjao je da je „dio Zukine jedinice“ i da je likvidirao mnoge neprijatelje.

Dva dana kasnije telefonom je prijetio policijskim službenicima PU Trebinje, tvrdeći da će ”pobiti sve i započeti rat u BiH”.

Телефон

Hronika

”Dolazim u BiH i dići ću vas sve u vazduh”: Evo kako je prijetio Elvir iz Čikaga

U januaru prijetnje je usmjerio prema Republičkom javnom tužilaštvu, Kabinetu ministra pravde, Administrativnoj službi Grada Banjaluka, Kabinetu Predsjednika Vlade RS, Policijskoj stanici Nevesinje i Foča/Novo Goražde.

U svim pozivima Čustović je iznosio šokantne prijetnje smrću zvaničnicima i njihovim porodicama, najavljivao napade eksplozivom, paljenje zgrada i likvidacije, te tvrdio da je ”spreman sa dijasporom da pokrene borbu”.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Tagovi:

Okružni sud Banjaluka

presuda

terorizam

Elvir Čustović

psihijatrijsko liječenje

Komentari (1)
