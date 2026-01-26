Logo
Bukti epidemija smrtonosnog virusa

Izvor:

SRNA

26.01.2026

18:14

Indija se bori protiv epidemije virusa Nipa u svojoj istočnoj državi Zapadni Bengal, u kojoj je potvrđeno da je pet osoba zaraženo, a gotovo 100 ljudi stavljeno je u karantin.

Izvještava se da je epidemija započela u privatnoj bolnici u gradu Barasat, a tri pacijenta su medicinski stručnjaci koji liječe pacijente u ustanovi.

avion

Svijet

U padu aviona poginulo sedam osoba

Pacijenti su prebačeni u bolnicu za zarazne bolesti na istoku glavnog grada države Kalkute.

Nipa (Henipavirus nipahense) – koji je prvi put zabilježen 1998. – ozbiljan je i često smrtonosan zoonotski virus koji prenose voćni šišmiši i može zaraziti životinje (često svinje) i ljude, navodi “MiamiHerald”.

