Sudbinski preokret za ova 3 znaka: U narednom periodu čeka ih olakšanje

Izvor:

Žena Blic

26.01.2026

17:53

Komentari:

0
Судбински преокрет за ова 3 знака: У наредном периоду чека их олакшање
Foto: Unsplash/Daniel Carmona

Nakon 25. januara 2026. godine dolazi do važne astrološke promjene koja donosi olakšanje i osjećaj sigurnosti. Ovaj lunarni tranzit pomaže da sagledamo rezultate svog truda i da prepoznamo šta u životu zaista ima vrijednost.

Kako se energija smiruje, postaje jasnije gdje stojimo i šta smo uspjeli da izgradimo. Ovi horoskopski znaci, period nakon 25. januara doživjeće poboljšanje kvaliteta života, više mira i osjećaj da se stvari konačno kreću u pravom smjeru.

Туча-Тузла-26012026

Hronika

Tuča u centru grada: Jedna osoba završila u bolnici

Bik – finansije i životni uslovi idu nabolje

Ulaskom Mjeseca u vaš znak, život počinje da djeluje stabilnije i predvidljivije. Situacije koje su vam izazivale stres polako se rješavaju, a vi dobijate priliku da se opustite i uživate u onome što ste postigli. Finansijska situacija se popravlja, a životni uslovi postaju povoljniji.

Možda još uvijek ne primjećujete koliko vam je zapravo dobro, ali rezultati vašeg strpljenja i rada dolaze do izražaja. Sve što se sada dešava nije slučajno. Iako je napredak bio sporiji nego što ste očekivali, ulazite u fazu sigurnosti i stabilnosti kakvu ste priželjkivali.

Blizanci – manje mentalnog pritiska, više jasnoće

Za Blizance, period nakon 25. januara donosi značajno rasterećenje. Mjesec u Biku pomaže vam da utišate misli i oslobodite se mentalne napetosti koja vas je iscrpljivala. To se može odraziti kroz bolji san, veću koncentraciju i lakše donošenje odluka.

Висибаба

Gradovi i opštine

Procvjetale visibabe u Novom Gradu

Umjesto stalne žurbe i rasipanja energije, birate jednostavniji ritam života. Povlačenje iz nepotrebnih razgovora i situacija donosi vam mir i osjećaj kontrole. Upravo ta promjena donosi primjetno poboljšanje svakodnevice.

Škorpija – završetak drame i početak stabilnosti

Oko 25. januara dolazi do važne unutrašnje promjene. Pod uticajem Mjeseca u Biku, postajete svjesni koliko vam je mir potreban. Gubite strpljenje za dramu i konflikte i svjesno birate stabilnost i jednostavnost.

Jasnije uočavate ko vam prija, a ko vam oduzima energiju. Iako odluke koje donosite mogu djelovati strogo, one su neophodne kako biste zaštitili sebe. Ovim putem gradite mirniji, srećniji i uravnoteženiji život.

Horoskop

astrologija

