Logo
Large banner

Zaharova: Zabrana ruskog gasa je odricanje od slobode

Izvor:

SRNA

26.01.2026

17:30

Komentari:

0
Захарова: Забрана руског гаса је одрицање од слободе
Foto: Tanjug/AP

Formalna odluka EU o potpunoj zabrani uvoza ruskog gasa od 2027. godine predstavlja odricanje od slobode, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Teško je da se sada precizno utvrdi da li su oni srećni vazali ili jadni robovi. Vrijeme će pokazati. U svakom slučaju, odrekli su se slobode", rekla je Zaharova, a prenosi televizijski kanal "Zvezda".

илу-јутјуб-29082025

Nauka i tehnologija

Jutjub dobija još više AI funkcija

Članice EU zabranile su uvoz ruskog tečnog prirodnog gasa od 1. januara 2027. godine i gasa iz cjevovoda od 30. septembra 2027. godine.

Rusija je više puta upozorila Evropu da ne napravi veliku grešku odbijanjem da kupuje ruske energente, čime bi upala u novu zavisnost, jer evropske zemlje sada moraju da kupuju rusku naftu i gas preko posrednika i po višim cijenama.

Podijeli:

Tagovi:

Marija Zaharova

ruski gas

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мљекари: Протеста ће бити, али без трактора

Republika Srpska

Mljekari: Protesta će biti, ali bez traktora

2 h

4
Милан Глушац са 23 године обезбиједио националну пензију: Ево колико ће пара добијати

Ostali sportovi

Milan Glušac sa 23 godine obezbijedio nacionalnu penziju: Evo koliko će para dobijati

2 h

0
камиони из србије блокирали границе

Srbija

Od ponoći blokada teretnih prelaza i na ulazu u Srbiju

2 h

0
Водостај Босне у Добоју у порасту

Gradovi i opštine

Vodostaj Bosne u Doboju u porastu

2 h

0

Više iz rubrike

Рајанер најавио додатно поскупљење авио-карата

Svijet

Rajaner najavio dodatno poskupljenje avio-karata

3 h

0
Америка након 80 година напустила Свјетску здравствену организацију, одлуком Доналда Трампа САД су изашле из СЗО

Svijet

Tramp šalje izaslanika u Minesotu: Strog, ali pravedan

3 h

0
Снијег

Svijet

Palo pola metra snijega: Ljudi zarobljeni na aerodromu

3 h

0
Фицо: Заједничка тужба против Европске комисије због забране руског гаса

Svijet

Fico: Zajednička tužba protiv Evropske komisije zbog zabrane ruskog gasa

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

46

Trebinjski srednjoškolci čekaju normalno grijanje

19

44

Vranješ: Posjeta Dodika Izraelu potvrđuje nastavak decenijskog partnerstva

19

40

Pokušao da ubije psa lutalicu, pa pogodio brata

19

38

Memorijalna akademija u znak sjećanja na žrtve Holokausta

19

37

Banjalučani se guše u smogu: Ni maske ne mogu pomoći

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner