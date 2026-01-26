Formalna odluka EU o potpunoj zabrani uvoza ruskog gasa od 2027. godine predstavlja odricanje od slobode, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Teško je da se sada precizno utvrdi da li su oni srećni vazali ili jadni robovi. Vrijeme će pokazati. U svakom slučaju, odrekli su se slobode", rekla je Zaharova, a prenosi televizijski kanal "Zvezda".

Nauka i tehnologija Jutjub dobija još više AI funkcija

Članice EU zabranile su uvoz ruskog tečnog prirodnog gasa od 1. januara 2027. godine i gasa iz cjevovoda od 30. septembra 2027. godine.

Rusija je više puta upozorila Evropu da ne napravi veliku grešku odbijanjem da kupuje ruske energente, čime bi upala u novu zavisnost, jer evropske zemlje sada moraju da kupuju rusku naftu i gas preko posrednika i po višim cijenama.