Palo pola metra snijega: Ljudi zarobljeni na aerodromu

Oko 7.000 ljudi ostalo je zarobljeno na aerodromu na japanskom ostrvu Hokaido, nakon što je u tom delu zemlje napadalo 54 centimetara snijega samo u toku protekla 24 časa.

Operator aerodroma saopštio je da su ljudi bili primorani da provedu noć na aerodromu jer je 56 letova koji povezuju sjeverno japansko čvorište sa drugim većim gradovima otkazano zbog jakih snežnih padavina.

U gradu Saporu zabeleženo je 54 centimetra sniježnih padavina u nedelju, u rasponu od 24 sata, što je rekordno za januar, prema podacima vlade Hokaida.

Više od 500 željezničkih linija otkazano je zbog uklanjanja snijega, što je pogodilo oko 130.000 ljudi. Pojedine železničke linije su i dalje bile obustavljene danas.

U Saporou je podzemni prolaz u blizini stanice Saporo ostao otvoren preko noći za one koji imaju poteškoća da se vrate kući, a približno 340 ljudi se tamo sklonilo jutros od 5.30 sati.

Osam muškaraca je prijavljeno kao nestalo u nedjelju uveče, ali su pronađeni danas oko 9.40 sati dok su se spuštali niz planinu u Hirakavi, prefektura Aomori, na svojim motornim sankama.

Nije bilo izvještaja o povredama ili narušenom zdravstvenom stanju.