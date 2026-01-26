Logo
Large banner

Palo pola metra snijega: Ljudi zarobljeni na aerodromu

Izvor:

Tanjug

26.01.2026

16:09

Komentari:

0
Снијег
Foto: Pixabay/pasja1000

Oko 7.000 ljudi ostalo je zarobljeno na aerodromu na japanskom ostrvu Hokaido, nakon što je u tom delu zemlje napadalo 54 centimetara snijega samo u toku protekla 24 časa.

Operator aerodroma saopštio je da su ljudi bili primorani da provedu noć na aerodromu jer je 56 letova koji povezuju sjeverno japansko čvorište sa drugim većim gradovima otkazano zbog jakih snežnih padavina.

U gradu Saporu zabeleženo je 54 centimetra sniježnih padavina u nedelju, u rasponu od 24 sata, što je rekordno za januar, prema podacima vlade Hokaida.

Više od 500 željezničkih linija otkazano je zbog uklanjanja snijega, što je pogodilo oko 130.000 ljudi. Pojedine železničke linije su i dalje bile obustavljene danas.

U Saporou je podzemni prolaz u blizini stanice Saporo ostao otvoren preko noći za one koji imaju poteškoća da se vrate kući, a približno 340 ljudi se tamo sklonilo jutros od 5.30 sati.

Osam muškaraca je prijavljeno kao nestalo u nedjelju uveče, ali su pronađeni danas oko 9.40 sati dok su se spuštali niz planinu u Hirakavi, prefektura Aomori, na svojim motornim sankama.

Nije bilo izvještaja o povredama ili narušenom zdravstvenom stanju.

Podijeli:

Tagovi:

Snijeg

Japan

aerodrom

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сутра славимо Светог Саву: Погледајте зашто на овај дан треба бити вриједан

Hronika

Sutra slavimo Svetog Savu: Pogledajte zašto na ovaj dan treba biti vrijedan

22 min

0
Пјевачица јела 300 грама чоколаде сваки дан, па скинула 30 килограма

Scena

Pjevačica jela 300 grama čokolade svaki dan, pa skinula 30 kilograma

27 min

0
Фицо: Заједничка тужба против Европске комисије због забране руског гаса

Svijet

Fico: Zajednička tužba protiv Evropske komisije zbog zabrane ruskog gasa

37 min

0
Анђелка Кузмић

Republika Srpska

Sastanak mljekara i Kuzmićeve: Uredbom propisati označavanje domaćih proizvoda

37 min

0

Više iz rubrike

Фицо: Заједничка тужба против Европске комисије због забране руског гаса

Svijet

Fico: Zajednička tužba protiv Evropske komisije zbog zabrane ruskog gasa

37 min

0
Расте број жртава сњежне олује у Америци

Svijet

Raste broj žrtava snježne oluje u Americi

43 min

0
Разбијене мреже трговине људима: Дјевојку продали старцу, дијете отето због органа

Svijet

Razbijene mreže trgovine ljudima: Djevojku prodali starcu, dijete oteto zbog organa

50 min

0
Најдужи мост на свијету: Возачи добију напад панике на пола пута

Svijet

Najduži most na svijetu: Vozači dobiju napad panike na pola puta

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

24

Tramp šalje izaslanika u Minesotu: Strog, ali pravedan

16

20

Teška saobraćajna nesreća: Automobil prepolovljen od sudara, među povrijeđenima i dijete

16

15

Dodik sa američkim ambasadorom u Izraelu

16

14

4 rečenice koje treba reći d‌jetetu ako ga uhvatite u laži

16

10

Trišić Babić i Dodik na prestižnom predavanju u Jerusalimu u organizaciji Hercoga

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner