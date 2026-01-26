Logo
Large banner

Fico: Zajednička tužba protiv Evropske komisije zbog zabrane ruskog gasa

26.01.2026

15:54

Komentari:

0
Фицо: Заједничка тужба против Европске комисије због забране руског гаса
Foto: Tanjug/AP

Slovačka zajedno sa Mađarskom podnosi tužbu protiv Evropske komisije zbog zabrane uvoza gasa iz Rusije u EU, izjavio je slovački premijer Robert Fico.

On je rekao da je zabrana ideološka besmislica.

"Ponosan sam na Slovačku jer smo glasali protiv toga. Takođe sam ponosan što zajedno sa Mađarskom podnosimo tužbu protiv Evropske komisije, koja je flagrantno prekršila princip da je u ovom slučaju odluka trebala da bude jednoglasna, a ne da se tako ozbiljne sankcije usvoje kvalifikovanom većinom", naveo je Fico.

Милорад Додик и Исак Херцог

Republika Srpska

Sastanak Dodika i Hercoga u Izraleu

Ranije danas, mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je da će Mađarska pokrenuti proces pred Evropskim sudom pravde da bi poništila energetski plan koji podrazumijeva zabranu uvoza gasa iz Rusije u EU.

Podijeli:

Tag:

Robert Fico

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Расте број жртава сњежне олује у Америци

Svijet

Raste broj žrtava snježne oluje u Americi

42 min

0
Разбијене мреже трговине људима: Дјевојку продали старцу, дијете отето због органа

Svijet

Razbijene mreže trgovine ljudima: Djevojku prodali starcu, dijete oteto zbog organa

49 min

0
Најдужи мост на свијету: Возачи добију напад панике на пола пута

Svijet

Najduži most na svijetu: Vozači dobiju napad panike na pola puta

1 h

0
Сијарто: Искористићемо сва правна средства да поништимо Закон о забрани руског гаса

Svijet

Sijarto: Iskoristićemo sva pravna sredstva da poništimo Zakon o zabrani ruskog gasa

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

24

Tramp šalje izaslanika u Minesotu: Strog, ali pravedan

16

20

Teška saobraćajna nesreća: Automobil prepolovljen od sudara, među povrijeđenima i dijete

16

15

Dodik sa američkim ambasadorom u Izraelu

16

14

4 rečenice koje treba reći d‌jetetu ako ga uhvatite u laži

16

10

Trišić Babić i Dodik na prestižnom predavanju u Jerusalimu u organizaciji Hercoga

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner