Fico: Zajednička tužba protiv Evropske komisije zbog zabrane ruskog gasa

Slovačka zajedno sa Mađarskom podnosi tužbu protiv Evropske komisije zbog zabrane uvoza gasa iz Rusije u EU, izjavio je slovački premijer Robert Fico.

On je rekao da je zabrana ideološka besmislica.

"Ponosan sam na Slovačku jer smo glasali protiv toga. Takođe sam ponosan što zajedno sa Mađarskom podnosimo tužbu protiv Evropske komisije, koja je flagrantno prekršila princip da je u ovom slučaju odluka trebala da bude jednoglasna, a ne da se tako ozbiljne sankcije usvoje kvalifikovanom većinom", naveo je Fico.

Ranije danas, mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je da će Mađarska pokrenuti proces pred Evropskim sudom pravde da bi poništila energetski plan koji podrazumijeva zabranu uvoza gasa iz Rusije u EU.