Najduži most na svijetu: Vozači dobiju napad panike na pola puta

Naizgled obična saobraćajnica iznad vode, za mnoge se pretvara u ozbiljan test živaca, a razlozi za to postaju jasni tek kada se krene preko nje.

Šta treba znati:

Lake Pontchartrain Causeway je najduži neprekinuti most iznad vode na planeti.

Most je dug gotovo 39 kilometara i preko njega godišnje pređe 12 miliona vozača.

Sastoji se od dva paralelna kolovoza koji povezuju mjesta Metari i Mandevil u Luizijani.

Jedan od najstrašnijih mostova na svijetu nalazi se u Sjedinjenim Američkim Državama i za veliki broj vozača predstavlja snažan psihološki izazov.

Riječ je o mostu Lake Pontchartrain Causeway, najdužem neprekinutom mostu iznad vode na planeti, na kojem pojedini vozači tokom vožnje doživljavaju napade panike, dok je u ekstremnim situacijama za njihov bezbjedan povratak sa mosta neophodna i policijska pratnja.

Dugo držao Ginisov rekord

Most je dug gotovo 39 kilometara i sastoji se od dva paralelna kolovoza koji povezuju mjesta Metari i Mandevil u saveznoj državi Luizijani.

Izgrađen je sredinom prošlog vijeka, u periodu ubrzanog širenja Nju Orleansa, kako bi se obezbijedila brža i efikasnija saobraćajna veza preko jezera Pontchartrain.

Uprkos impresivnoj dužini, prvi dio mosta završen je za 14 mjeseci, što ga i danas svrstava među izuzetna inženjerska dostignuća.

Svake godine preko njega pređe oko 12 miliona vozila, ali uprkos svakodnevnoj upotrebi, reputacija jednog od mostova koji je među onima koji najviše zastrašuju u Sjedinjenim Državama ne jenjava.

Vožnja preko mosta u povoljnim vremenskim i saobraćajnim uslovima traje oko 30 minuta.

Južni kolovoz u pravcu Mandevila podrazumijeva plaćanje putarine, dok bezbjednost duž cijele trase nadziru posebne policijske jedinice.

Oni intervenišu u slučaju saobraćajki, guste magle, ali i kada vozači zbog straha nisu u stanju da nastave vožnju.

Na mostu postoje posebne tačke za okretanje vozila, ali do njih se ne može doći samostalno.

Vozači koji shvate da ne mogu da nastave moraju da sačekaju policijsku pratnju, koja ih bezbjedno odvodi do mjesta za povratak.

Do 2011. godine Lake Pontchartrain Causeway držao je Ginisov rekord kao najduži most iznad vode na svijetu.

Nakon otvaranja kineskog mosta Qingdao Qingdao Jiaozhou Bay, Ginisova knjiga rekorda podijelila je kategoriju.

Američki most zadržao je titulu najdužeg neprekinutog mosta iznad vode, dok je kineski preuzeo rekord po ukupnoj dužini.

Na listama najstrašnijih mostova

Iako je tehnički impresivan, mnogi vozači opisuju prelazak mosta kao izuzetno neprijatno iskustvo.

Na dionici dugoj oko 13 kilometara kopno u potpunosti nestaje iz vidokruga sa obje strane, što stvara snažan osjećaj izolacije i dezorijentacije. Upravo taj dio mnogi smatraju najstrašnijim.

Most se više puta našao na listama najstrašnijih mostova na svijetu, uključujući i one koje je sastavljao BBC, a brojna lična svjedočenja dijele se na društvenim mrežama i forumima.

Neki vozači opisuju trenutke u kojima su se nebo i voda stopili u istu boju, pa su imali osjećaj kao da voze kroz oblake.

Drugi priznaju da su tokom oluja ili guste magle doživjeli snažne napade panike.

Jedan vozač ispričao je da je jedva uspio da dođe do mjesta za okretanje uz pomoć drugih učesnika u saobraćaju, nakon čega je policajac procijenio da nije bezbjedno da nastavi vožnju i pozvao njegove prijatelje da dođu po njega.

Kako je naveo, rečeno mu je da većina ljudi ne stigne ni do polovine mosta.

Za neke je, ipak, prelazak ovog mosta postao svakodnevna rutina.

Jedan korisnik se prisjetio da mu je kao d‌jetetu vožnja preko mosta u vrijeme zalaska sunca izgledala kao put ka kraju svijeta, dok mu danas predstavlja tek još pola sata uobičajenog dana, prenosi Nova.