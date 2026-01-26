Pjevačica jela 300 grama čokolade svaki dan, pa skinula 30 kilograma

Kao i svaka žena i pjevačica Slađa Alegro kuburila je sa viškom kilograma nakon trudnoće nakon čega je odlučila da u svoj život uvede specijalan režim ishrane i smrša.

Tokom blagoslovenog stanja jela je i po 300 grama čokolade dnevno došla do 82 kilograma, što je kako i sama kaže, bilo previše za njenu visinu.

"Bila sam debela. U trudnoći sam se opustila jer sam išla kao ostvarenju svoje najveće želje. Za sve ostalo me je bilo baš briga. Jela sam dnevno i po 300 grama čokolade, kao i razne fast fud obroke. A to je ostavilo traga na mojoj figuri. Dok sam bila trudna, nisam ni mislila o kilaži, ali kada sam se porodila, shvatila sam da to neće tako lako nestati", priznala je Slađa.

Ipak, u jednom momentu riješila je da se posveti svom tijelu i dovede ga do savršenstva, što je i uspjela primjenjujući poseban režim ishrane.

"Teško je skinuti kilograme, pogotovo ako ste u godinama u kojima sam ja rodila Milu. Nakon trudnoće treba dosta da se radi na sebi da bi se tijelo vratilo u normalu", rekla je pjevačica i otkrila kako je izgledao njen dnevni jelovnik:

Doručak: Tost hljeb, ćureća prsa i čaj

Ručak: Piletina sa salatom

Užina: Voće po izboru.