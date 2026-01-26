Sastanak mljekara i Kuzmićeve: Uredbom propisati označavanje domaćih proizvoda

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić izjavila je danas, nakon sastanka sa predstavnicima mljekara Srpske, da se ide u kampanju promocije domaćeg proizvoda "Naše je bolje" i da se uredbom propiše označavanje domaćih proizvoda.

"Sa Ministarstvom trgovine i turizma i Privrednom komorom Republike Srpske ćemo formirati radnu grupu koja će u roku od 10 do 15 dana donijeti prijedlog uredbe koja će propisati kako označiti proizvode koji su domaći, kao i one koji to nisu, te lažne proizvode", rekla je Kuzmićeva novinarima u Banjaluci nakon sastanka u Privrednoj komori Srpske.

Ona je navela da će otkupljivači mlijeka kvartalno ostavljati informaciju o pregledu i praćenju situacije na tržištu.

Podsjetivši na globalni poremećaj na tržištu mlijeka, Kuzmićeva je naglasila da će proizvođači smanjiti proizvodnju, a da će Ministarstvo pratiti kakve će biti razmjere štete koja će nastupiti po njih.

Ona je navela da je razgovarala sa ministrom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Stašom Košarcem o eventualnom uvođenju dodatnih taksi na uvoz mesa, ali i mlijeka, a da će on sve prijedloge koje donesu ministarstva ili Vlada Srpske, to predložiti u dnevni red sjednica Savjeta ministara.

Predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske Milorad Arsenić rekao je da je na sastanku pokrenuto više tema u vezi sa, za mljekare teškim rješenjem, da se smanji već smanjena proizvodnja mlijeka.

"Na ovo nismo pripremali naše mljekare, a to smanjenje proizvodnje bi bilo minimalno 10 odsto. Moje procjene su da je taj procenat veći. Ako smo mi već podnijeli da se smanji cijena za 10 odsto, a već je i smanjen otkup za 10 do 20 odsto, insistiraćemo da resorno ministarstvo dio tog tereta preuzme na svoja leđa", naveo je Arsenić.

On kaže da nije realno da sve to snose sami mljekari koji, kako je naveo, smatraju da se u okviru postojećeg budžeta za poljoprivredu od 180 miliona KM mogu naći sredstava za takvo nešto, te da resorno ministarstvo i Vlada Srpske moraju dati dodatni podsticaj.

Za najavljene sutrašnje proteste mljekara on je rekao da će Upravi odbor Udruženja mljekara donijeti odluku da li će članovi na skup ići traktorima.

Direktor "Mlijekoprodukta" iz Kozarske Dubice Darko Samardžija rekao je da tržište mlijeka u Republici Srpskoj nije izolovano, ističući da će ovaj privredni subjekat otkupiti svaki litar mlijeka koliko je u mogućnosti.