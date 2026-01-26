Logo
Minić mljekarima: Majstori, nećete sa traktorima pred Vladu

26.01.2026

12:33

Komentari:

0
Predstavnici mljekara iz Republike Srpske najavili su proteste zbog, kako navode, dugogodišnjih problema u ovom sektoru, a uoči današnjeg sastanka sa ministarkom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS tvrde da su pojedini proizvođači dobijali pozive iz policije.

Premijer Republike Srpske Savo Minić poručio je da neće dozvoliti dolazak traktora pred zgradu Vlade RS, naglasivši da takav vid pritiska nije prihvatljiv.

"Majstori, nećete doći pred Vladu Republike Srpske. Ja sam otvoren za razgovor, sa svima ću pričati, ali nisam dobio zvaničan zahtjev za sastanak. A to što oni poručuju da će doći – e pa nećete. Tako se ne rješava problem“, izjavio je Minić.

Govoreći o navodima mljekara da su pozivani na informativne razgovore u Ministarstvo unutrašnjih poslova RS, Minić je rekao da o tome nema saznanja.

„To zaista ne znam, nemam tu informaciju. Pričao sam sa ministrom MUP-a Željkom Budimirom i rekao mu da ne dozvoli dolazak traktora kod zgrade Vlade“, naveo je Minić.

Sastanak mljekara sa ministarkom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS zakazan je za danas, a proizvođači mlijeka očekuju konkretne mjere i rješenja za probleme sa kojima se suočavaju, uključujući otkupne cijene i podsticaje, piše Mondo.

Tagovi:

mljekari

Vlada Republike Srpske

Savo Minić

