Dodik: Tokom sastanak sa Hercogom predložiću da se Sarajevska Hagada vrati u Izrael

Tokom današnjeg sastanka s predsjednikom Izraela Isakom Hercogom predložiću da se Sarajevska Hagada, koja je postala predmet političke zloupotrebe jevrejske kulturne baštine, vrati u Izrael, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Istakao je da Hagada nije i ne smije biti sredstvo političkog obračuna.

"Ona je svjedok istorije i kulture naroda koji je preživio progon. Korišćenje Hagade da bi se simbolički stalo protiv Izraela, duboko vrijeđa one koji znaju šta ona znači za Jevreje. Namjera da se replika dragocjenosti tog naroda koristi da bi se finansirala Gaza, predstavlja vrhunac netrpeljivosti prema jevrejskom narodu", istakao je Dodik na Iksu.