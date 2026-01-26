Uhapšen ubica Živka Bakića

Izvor:
Telegraf
26.01.2026
15:53
Komentari:0
Operativci Uprave kriminalističke policije (UKP) za grad Beograd stavili su tačku na jednu od najintenzivnijih istraga u posljednjem periodu.
U munjevitoj akciji sprovedenoj u glavnom gradu Srbije, slobode je lišen muškarac (35) za kojeg se osnovano sumnja da je direktni izvršilac ubistva Živka Bakića.
Republika Srpska
Sastanak Dodika i Hercoga u Izraleu
Iako su detalji same akcije i dalje pod velom tajne zbog daljeg toka istrage, ''Telegraf.rs'' saznaje da je hapšenje rezultat danonoćnog operativnog rada i koordinacije različitih jedinica policije. Osumnjičeni je lociran u Beogradu, gdje se skrivao nakon zločina, a policijska zaseda nije mu ostavila prostora za otpor.
Nezvanično, osumnjičeni ima dosije.
Svijet
41 min0
Svijet
48 min0
Društvo
52 min0
Hronika
55 min0
Hronika
55 min0
Hronika
1 h0
Hronika
2 h0
Hronika
4 h4
Najnovije
Najčitanije
16
24
16
20
16
15
16
14
16
10
Trenutno na programu