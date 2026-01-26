Logo
Uhapšen ubica Živka Bakića

Izvor:

Telegraf

26.01.2026

15:53

Ухапшен убица Живка Бакића
Foto: elconfidencial

Operativci Uprave kriminalističke policije (UKP) za grad Beograd stavili su tačku na jednu od najintenzivnijih istraga u posljednjem periodu.

U munjevitoj akciji sprovedenoj u glavnom gradu Srbije, slobode je lišen muškarac (35) za kojeg se osnovano sumnja da je direktni izvršilac ubistva Živka Bakića.

Милорад Додик и Исак Херцог

Republika Srpska

Sastanak Dodika i Hercoga u Izraleu

Operativni rad urodio plodom

Iako su detalji same akcije i dalje pod velom tajne zbog daljeg toka istrage, ''Telegraf.rs'' saznaje da je hapšenje rezultat danonoćnog operativnog rada i koordinacije različitih jedinica policije. Osumnjičeni je lociran u Beogradu, gdje se skrivao nakon zločina, a policijska zaseda nije mu ostavila prostora za otpor.

Nezvanično, osumnjičeni ima dosije.

