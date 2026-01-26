Određen pritvor osumnjičenom za iskorištavanje djece za pornografiju

Osnovni sud u Bijeljini odredio je jednomjesečni pritvor licu H. M. osumnjičenom za iskorištavanje djece za pornografiju.

Osumnjičenom se stavlja na teret da je od 1. januara 2021. godine do 23. decembra posjećivao internet stranice sa fotografijama dječije pornografije koristeći različite profile, te uvozio, izvozio, distribuisao, dijelio i pribavljao za sebe navedene sadržaje.

On je maloljetnom licu rođenom 2012. godine uputio poruku sa zahtjevom da napravi eksplicitnu fotografiju, te da se sastanu u ranim jutarnjim časovima, saopšteno je iz suda.

Utvrđeno je da je osumnjičeni koristio veći broj profila, a da je pojedine poruke već brisao i da se tužilaštvo opravdano poziva na to da je oštećeno maloljetno dijete u direktnom kontaktu sa osumnjičenim, tako da postoji mogućnost da osumnjičeni utiče na oštećenog i ostale svjedoke i da ometa eventualna svjedočenja.

U saopštenju je navedeno da je za krivično djelo za koje se H. M. tereti propisana kazna zatvora u trajanju dužem od tri godine, ali i da postoje naročite okolnosti koje opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo.

Osumnjičeni je u dužem periodu koristio veći broj profila i pribavljao sadržaje dječije pornografije, pri čemu je ostao sakriven iza profila na društvenim mrežama.