Brat Mine Kostić o njenoj vezi sa Kasperom

Pjevačica Mina Kostić je u žiži interesovanja javnosti zbog veze sa Manetom Ćuruvijom Kasperom, sa kojim je prvih šest mjeseci bila u onlajn romansi, a nakon toga se, po njegovom dolasku iz Amerike u Srbiju, ne odvajaju.

Minu i Kaspera je sad podržao i njen brat Mija Jašari.

“Seko naša, uz tebe smo, kao i uvijek! Ne osvrći se na nebitne ljude, koji ne znaju šta će sa svojim životima. Volimo te! “, napisao je on na Instagramu, dok je Mina odmah odgovorila:

“Hvala, brate moj, volim i ja tebe!”