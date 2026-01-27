Logo
Large banner

Brat Mine Kostić o njenoj vezi sa Kasperom

27.01.2026

08:10

Komentari:

0
Брат Мине Костић о њеној вези са Каспером
Foto: Instagram

Pjevačica Mina Kostić je u žiži interesovanja javnosti zbog veze sa Manetom Ćuruvijom Kasperom, sa kojim je prvih šest mjeseci bila u onlajn romansi, a nakon toga se, po njegovom dolasku iz Amerike u Srbiju, ne odvajaju.

Minu i Kaspera je sad podržao i njen brat Mija Jašari.

“Seko naša, uz tebe smo, kao i uvijek! Ne osvrći se na nebitne ljude, koji ne znaju šta će sa svojim životima. Volimo te! “, napisao je on na Instagramu, dok je Mina odmah odgovorila:

“Hvala, brate moj, volim i ja tebe!”

Podijeli:

Tagovi:

Mina Kostić

Mane Ćuruvija Kasper

Brat Mine Kostić o vezi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мина Костић у емисији признала да је слала интимне слике Касперу

Scena

Mina i Kasper se vjenčali u tajnosti?

14 h

0
Мане Ћурувија Каспер о наводима да је писао Наташи Беквалац

Scena

Evo šta planira Kasper da uradi za Minu, ima veze sa Amerikom: Iskoristiću kontakte na pravi način

1 d

0
Мина Костић заратила са колегиницом због Каспера

Scena

Mina Kostić zaratila sa koleginicom zbog Kaspera

2 d

0
Кија Коцкар брани Каспера због афере "Наташа Беквалац"

Scena

Kija Kockar brani Kaspera zbog afere "Nataša Bekvalac"

2 d

0

Više iz rubrike

Ово име је Огњен Амиџић дао кћерки

Scena

Ovo ime je Ognjen Amidžić dao kćerki

11 h

0
Мина Костић у емисији признала да је слала интимне слике Касперу

Scena

Mina i Kasper se vjenčali u tajnosti?

14 h

0
Пјевачица јела 300 грама чоколаде сваки дан, па скинула 30 килограма

Scena

Pjevačica jela 300 grama čokolade svaki dan, pa skinula 30 kilograma

18 h

0
Шекил О'Нил и учење д‌јеце о новцу: "Нисмо ми богати, ја сам богат"

Scena

Šekil O'Nil i učenje d‌jece o novcu: "Nismo mi bogati, ja sam bogat"

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

16

Tuča i pucnjava u Banjaluci

10

13

Epski raspad Koko Gof: Ukrajinka u polufinalu!

10

06

Gdje je u Evropi najlakše, a gdje najteže naći posao u 2026.

10

06

Forto "udario" na SDA zbog prevoznika

10

01

"Vidovita" Italijanka koja je koristila kip iz Međugorju ide na sud

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner