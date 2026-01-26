Ovo ime je Ognjen Amidžić dao kćerki

Voditelj Ognjen Amidžić dobio je treće dijete. Naime, njegova supruga Mina Naumović se porodila 24. januara i na svijet donijela zdravu d‌jevojčicu.

Ponosni roditelji bebi su dali ime Lola.

Ognjen je postao tata jedne zdrave kćerkice, što mu je i bila želja. Sve je prošlo bez komplikacija, doktori su bebi dali najbolju ocjenu, a mama i kćerka se osjećaju dobro.

Inače, ime Lola je španskog porijekla, nadimak od imena Dolores, a u religijskom kontekstu se vezuje za Bogorodicu. Ime Lola je popularno širom svijeta — u Španiji, Francuskoj, SAD-u, Rusiji, a često se vezuje i za osobine: šarm, samopouzdanje, nezavisnost i životna energija.

Takođe, u indijskoj mitologiji Lola se dovodi u vezu sa boginjom Lakšmi, koja je bila boginja blagostanja, ljubavi i sreće.

Ognjen je sa Minom dobio i sina Peruna, dok iz prethodnog braka sa Danijelom Dimitrovskom ima sina Matiju.

Ognjen Amidžić, koji je ranije isticao želju da dobije kćerku, podijelio je prve utiske i potvrdio radosne vijesti. Amidžić nije krio oduševljenje zbog dolaska prinove u porodicu.

"Presrećan sam! Sve je prošlo u najboljem redu! Mina i beba se osećaju super! Jedva čekam da svi zajedno budemo kod kuće", izjavio je Ognjen kratko nakon porođaja za Pink.

(Kurir/Blic)