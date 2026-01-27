Logo
Cijena će vas iznenaditi: Koliko košta prsten koji je Mina dobila od Kaspera

Mane Ćuruvija poznatiji kao Kasper nedavno je vjerio pjevačicu Minu Kostić u emisiji uživo. Mediji su prenijeli da je on za prsten iskeširao oko 369.000 dinara, a sada je isplivala prava istina o vrijednosti prstena.

Naime, na društvenim mrežama su korisnici zapazili da se isti prsten može pronaći u jednom američkom tržnom centru.

Kako se navodi na njihovom zvaničnom sajtu, cijena prstena je 144 dolara, što je oko 14.200 dinara, a komentari su se nizali, prenosi Blic.

Htio da ženi Natašu Bekvalac

Naime, u javnost je dospjela konverzacija Kaspera sa njegovim prijateljem iz 2024. godine u kojima je pisao kako “mora da dođe do Nataše Bekvalac” iako je lično ne poznaje.

Kija Kockar

Scena

Kija Kockar brani Kaspera zbog afere "Nataša Bekvalac"

On sa Bekvalčevom nikada nije bio u kontaktu, a prepiska koja je isplivala nastala je prije 16 mjeseci.

– Brat moj. Riješio sam da oženim Natašu Bekvalac. Volim tu ženu pola života. Ja moram da dođem do nje. Moram – napisao je Kasper tada.

Мина Костић и Мане Ћурувија

Scena

Kasper htio da ženi Natašu Bekvalac? Oglasio se vjerenik Mine Kostić

– Nije mi se dalo u Njujorku kad je bila, a bilo je jako blizu…. Na starom mom Instagram profilu smo razmjenjivali nekoliko poruka tada… a onda sam ugasio taj profil… i j***ga. Sad sam tebi na njenom profilu komentar stavio… pročitaćeš… – nastavio je.

– Moram da nekako dođem do nje… Moram. To je žena koju volim oduvijek. Pričaću ti… Boli me k. Nek je najgora… ali za mene…. Evo već 20 godina je najbolja – zaključio je Kasper.

Mane Ćuruvija Kasper

Mina Kostić

vjerenički prsten

