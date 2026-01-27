Cijena će vas iznenaditi: Koliko košta prsten koji je Mina dobila od Kaspera

Mane Ćuruvija poznatiji kao Kasper nedavno je vjerio pjevačicu Minu Kostić u emisiji uživo. Mediji su prenijeli da je on za prsten iskeširao oko 369.000 dinara, a sada je isplivala prava istina o vrijednosti prstena.

Naime, na društvenim mrežama su korisnici zapazili da se isti prsten može pronaći u jednom američkom tržnom centru.

Recite mi da grešim pic.twitter.com/78Mh6hhGpc — Milica Nisić (@Nisic2Nisic) January 26, 2026

Kako se navodi na njihovom zvaničnom sajtu, cijena prstena je 144 dolara, što je oko 14.200 dinara, a komentari su se nizali, prenosi Blic.

Htio da ženi Natašu Bekvalac

Naime, u javnost je dospjela konverzacija Kaspera sa njegovim prijateljem iz 2024. godine u kojima je pisao kako “mora da dođe do Nataše Bekvalac” iako je lično ne poznaje.

Scena Kija Kockar brani Kaspera zbog afere "Nataša Bekvalac"

On sa Bekvalčevom nikada nije bio u kontaktu, a prepiska koja je isplivala nastala je prije 16 mjeseci.

– Brat moj. Riješio sam da oženim Natašu Bekvalac. Volim tu ženu pola života. Ja moram da dođem do nje. Moram – napisao je Kasper tada.

Scena Kasper htio da ženi Natašu Bekvalac? Oglasio se vjerenik Mine Kostić

– Nije mi se dalo u Njujorku kad je bila, a bilo je jako blizu…. Na starom mom Instagram profilu smo razmjenjivali nekoliko poruka tada… a onda sam ugasio taj profil… i j***ga. Sad sam tebi na njenom profilu komentar stavio… pročitaćeš… – nastavio je.

– Moram da nekako dođem do nje… Moram. To je žena koju volim oduvijek. Pričaću ti… Boli me k. Nek je najgora… ali za mene…. Evo već 20 godina je najbolja – zaključio je Kasper.