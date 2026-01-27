Saša Radić uhapšen sa eksplozivom: Sumnja se da je namijenjen za likvidacije!

Zvornička policija uhapsila je S.R. iz tog grada nakon što su kod njega pronašli skoro pola kilograma kokaina, protivpješadijske mine, detonatore i eksploziv, rečeno je na vanrednoj konferenciji za medije PU Zvornik.

Kako saznaje ATV uhapšen je Saša Radić. Inače, zaplijenjena oprema se koristi za izradu eksplozivnih naprava koje se mogu daljinski aktivirati i sumnja se da je bila namijenjena za kriminalne obračune i likvidacije.

Nagazne mine, plastični eksploziv i uređaji za daljinsko aktiviranje

Miljan Bobar, načelnik Odjeljenja za organizovani i teški kriminalitet PU Zvornik, rekao je da su u pretresu kuće i pomoćnih objekata S.R. pronađene tri protivpješadijske nagazne mine, četiri upaljača sa osiguračima, 24 elektronske detonatorske kapisle, oko dva kilograma plastičnog eksploziva, sedam uređaja za daljinsko aktiviranje eksploziva, pet punjača sa kablovima sa dva izlaza, 51 komad pištoljske municije kalibra 7,62 milimetra i dva mobilna telefona.

”Pronađeno i oko 430 grama kokaina, dvije digitalne vage za precizno mjerenje i 982 paklice cigareta sa markicom samoproglašenog Kosova”, rekao je Bobar.

Nastavak akcije od 13. januara

Pojasnio je da je S.R. uhapšen nakon što su policijski službenici PU Zvornik 13. januara u Milićima zaustavili ”audi” u kojem je pronađen eksploziv i kokain. Automobilom je upravljao E.J. iz Sarajeva, sa kojim su bile još dvojica Sarajlija koji su takođe uhapšeni.

Pronađena eksploziv u Zvorniku

”Tada je pri pretresu vozila pronađeno 823 grama eksploziva, a otkrivena je i oprema za detonaciju eksploziva, dvije pvc kese sa 40 grama kokaina”, istakao je Bobar.

U PU Zvornik navode da su radeći na rasvjetavanju ovih krivičnih djela, u saradi sa Upravom za organizovani i teški kriminalitet MUP-a RS, došli do informacija da se S.R. iz Zvornika može dovesti u vezi sa ovom grupom.

”Navedene aktivnosti se provode po naredbi Osnovnog suda u Zvorniku i pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina”, navode u policiji.

Saradnici Dine Muzaferovića

Podsjetimo, trojica uhapšenih tada su predati u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu. U međuvremenu su pušteni da se brane sa slobode i prema pisanju portala istraga.ba ponovo su uhapšeni po nalogu Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu. Isti portal navodi da se radi o saradnicima Dine Muzaferovića zvanog Cezar, koji se nalazi u zatvoru u Sloveniji.