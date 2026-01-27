Evo ko je uhapšen zbog pucnjave u Banjaluci

Tri osobe su uhapšene u Banjaluci nakon tuče i pucnjave koja se dogodila sinoć pola sata iza ponoći.

Kako ATV nezvanično saznaje, uhapšen je Sergej Unčanin, a sve se desilo ispred jedne pekare u centru Banjaluke.

Hronika Tuča i pucnjava u Banjaluci

Kako saznajemo, došlo je do svađe između više osoba, nakon čega je Unčanin pripucao, pa bi ga potom pretukli. Unčanin je uhapšen, a ukazana mu je pomoć na UKC-u Srpske.

Hronika Policija o pucnjavi u Banjaluci: Tri osobe uhapšene, jedna završila na UKC-u

O svemu se oglasila i banjalučka policija.

"Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka danas 27.01.2026. godine u Banjaluci su lišili slobode lica S.U. iz Banjaluke, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo ''Ubistvo'' iz člana 124. a u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske i D.M. iz Banjaluke i D.K. iz Republike Srbije, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo ''Teška tjelesna povreda'' iz člana 132. Krivičnog zakonika Republike Srpske. Nadležnoj policijskoj stanici, 27.01.2026. godine, oko 00,35 časova prijavljeno je, da je u Banjaluci, došlo do međusobne tuče između više lica, kojom prilikom je lice S.U. ispalilo više hitaca iz vatreno oružje u pravcu lica D.M. i D.K", saopšteno je iz PU Banjaluka.

Licu S.U. je ukazana ljekarska pomoć na Univerzitetsko – kliničkom centru Republike Srpske.

"O svemu navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da se nakon završene kriminalističke obrade uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelom''Ubistvo u pokušaju'' i ''Teška tjelesna povreda'' lica sprovedu u Okružno javno tužilaštvo Banjaluka", navode iz policije.