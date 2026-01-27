Tuča i pucnjava u Banjaluci

U ulici Ive Lole Ribara, u centru Banjaluke, sinoć je došlo do tuče više osoba, a navodno je korišteno i oružje.

Prema saznanjima saznanjima Glasa Srpske, između ostalog pretučen je S.U, koji je nakon incidenta zbrinut u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Izvori navode da se sumnja da je S. U. koristio oružje, ali to nije potvrđeno.