Logo
Large banner

"Vidovita" Italijanka koja je koristila kip iz Međugorju ide na sud

Izvor:

Agencije

27.01.2026

10:01

Komentari:

0
Италијанка варала народ да јој се указала Госпа
Foto: Instagram/leggo.it

Gisela Kardija koja se predstavljala kao vidovnjak, poznata po tome što je najavljivala "ukazanja" Djevice Marije u mjestu Trevinjano i to pomoću kipa kupljenog u Međugorju, pojaviće se pred sudom u aprilu mjesecu.

Sud u Čivitavekiji potvrdio je danas da će suđenje početi 7. aprila, a ona i suprug se terete za tešku prevaru, prenijeli su italijanski mediji.

Nakon dvogodišnje istrage pokrenute na osnovu više prijava navodnih žrtava prevare, Tužilaštvo tvrdi da je par lažirao „ukazanja“ Djevice i predviđao „buduće kataklizme, poput zemljotresa“, kako bi dobio donacije za kult Djevice iz Trevinjana.

Njeno pravo ime je Marija Đuzepa Skarpula i u prošlosti je imala problema sa zakonom.

Kako prenose italijanski mediji, kip je kupila u poznatom pokloničkom mjestu Međugorje u BiH, a kip je kasnije uklonjen po nalogu policije i Crkve.

Par je navodno prikupio 365.000 evra zahvaljujući mjesečnim ukazanjima koja su godinama privlačila stotine ljudi u Trevinjano Romano.

Međutim, prošle godine, Vatikan je potvrdio dekret lokalnog biskupa kojim se navodi da ukazanja nisu natprirodna i upozorio vjernike da ne organizuju niti prisustvuju okupljanjima na mjestu navodnog ukazanja.

Kardija, porijeklom sa Sicilije, preselila se u Trevinjano nakon što je 2013. godine u svojoj rodnoj regiji osuđena na dvije godine uslovne kazne zbog bankrota firme. Nakon posjete BiH sa sobom je donijela kip, oko kojeg je postavila improvizovano svetilište te tvrdila da kip Djevice Marije plače krvave suze.

Takođe je svakog prvog u mjesecu organizovala okupljanja na livadi izvan grada, pored jezera Braćano sjeverno od Rima, gdje je tvrdila da se Gospa ukazuje prisutnima. Kardija je prenosila navodne poruke od Marije, uključujući upozorenja o đavolu koji priprema katastrofe poput uništenja Rima u zemljotresu i preuzimanja Katoličke crkve od strane komunizma.

Pored toga, Kardia i njeni sljedbenici imali su internet stranicu na kojoj su svakog mjeseca objavljivali navodne poruke Djevice Marije, zajedno sa bankovnim uputstvima za uplatu donacija.

Podijeli:

Tagovi:

Međugorje lažna ukazivanja

Katolička crkva

Italija

Međugorje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ово су хрватски хулигани који су сачекивали Србе у Тузли, предложен им притвор

Hronika

Ovo su hrvatski huligani koji su sačekivali Srbe u Tuzli, predložen im pritvor

45 min

1
Делегација Српске са патријархом Теофилом Трећим

Republika Srpska

Delegacija Srpske sa patrijarhom Teofilom Trećim

55 min

0
Албански медији ударили по Рами: "Додик има више састанака у Израелу од тебе"

Republika Srpska

Albanski mediji udarili po Rami: "Dodik ima više sastanaka u Izraelu od tebe"

1 h

1
Свештеник из Хрватске осуђен због педофилије

Region

Sveštenik iz Hrvatske osuđen zbog pedofilije

2 mj

0

Više iz rubrike

Тоне кокаина завршиле на дну океана

Svijet

Tone kokaina završile na dnu okeana

1 h

0
Америка након 80 година напустила Свјетску здравствену организацију, одлуком Доналда Трампа САД су изашле из СЗО

Svijet

Još 20 zemalja prijavilo se da uđe u Trampov Odbor za mir

1 h

0
Дјечак (13), осумњичен да је убио дјечака, крио се близу српске границе: Жандармерија чува кућу, народ бијесан

Svijet

Dječak (13), osumnjičen da je ubio dječaka, krio se blizu srpske granice: Žandarmerija čuva kuću, narod bijesan

1 h

0
Специјална војна операција У Украјини

Svijet

Rusi potvrdili: Napredujemo na svim frontovima

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

25

Policija o pucnjavi u Banjaluci: Tri osobe uhapšene, jedna završila na UKC-u

10

16

Tuča i pucnjava u Banjaluci

10

13

Epski raspad Koko Gof: Ukrajinka u polufinalu!

10

06

Gdje je u Evropi najlakše, a gdje najteže naći posao u 2026.

10

06

Forto "udario" na SDA zbog prevoznika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner