Još 20 zemalja prijavilo se da uđe u Trampov Odbor za mir

Portparolka Bijele kuće Kerolajn Livit saopštila je da se dodatnih 20 zemalja "prijavilo da se pridruži Odboru za mir američkog predsjednika Donalda Trampa".

Livit nije imenovala zemlje koje su se prijavile, prenijeli su sinoć američki mediji.

Iako je Odbor za mir dobio mandat od Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija samo da nadgleda upravljanje Gazom u naredne dvije godine, Trampova administracija ima za cilj da koristi ovo tijelo za rješavanje drugih sukoba širom svijeta.

Govoreći tokom konferencije za novinare u Bijeloj kući, Livit je takođe rekla da je povratak posljednjeg preostalog izraelskog taoca iz Gaze "ogroman spoljnopolitički podvig" za Trampa, Izrael i cijeli svijet.

Izraelska vojska povratila je ostatke posljednjeg preostalog izraelskog taoca kojeg je Hamas držao u Pojasu Gaze, čime je ispunjen ključni uslov da se započne druga faza plana američkog predsjednika za okončanje rata u Pojasu Gaze.

Ostaci taoca Rana Gvilija su identifikovani i vraćeni radi sahrane, saopšteno je iz izraelske vojske, javlja Rojters.