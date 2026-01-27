Dječak (13), osumnjičen da je ubio dječaka, krio se blizu srpske granice: Žandarmerija čuva kuću, narod bijesan

Dječak (13), koji se sumnjiči da je sa drugom (15) prošlog utorka kod Temišvara ubio 15-godišnjeg dječaka, kojeg su potom zakopali na njivi, krio se u kući bake i deke nedaleko od srpske granice.

Dječak koji ne može krivično da odgovara zbog godina je, nakon što je pušten na slobodu, spas potražio u domu babe i djede u selu koje se nalazi na svega 30 kilometara od granice sa Srbijom, ali je isti morao da napusti jer su građani htjeli da ga linčuju.

Sakrio se kod djeda i babe

Kada se saznalo gdje se dječak krije, čitavo selo se diglo, a majka je, navodno, uspjela u posljednjem trenutku da izvuče dječaka iz kuće i odvede ga u bolnicu, gdje je smješten na psihijatrijsko odjeljenje. Ipak, mještani nisu vjerovali da dječak više nije u kući, pa su tokom vikenda upali u dom koji su 24 sata čuvali pripadnici Žandarmerije.

Mještani su se prvo u nedjelju okupili ispred zgrade Opštine. Poslije nekoliko sati, premjestili su se i opkolili kuću babe i djede. Sve je prijetilo da eskalira, a onda su baba i djeda širom otvorili vrata i pustili bijesne mještane da pretraže sve prostorije.

U međuvremenu, trinaestogodišnjak je objavljivao poruke na društvenim mrežama.

"Jedan trenutak bijesa može da pomrači um i tada više ne razmišljaš, ne osjećaš ispravno, samo uništavaš, a kada shvatiš, prekasno je", napisao je maloljetnik na jednoj društvenoj mreži, nakon zločina.

Uprkos tome, na vidjelo izlaze i druge teške stvari koje je navodno radio, zajedno sa prijateljem s kojim je ubio 15-godišnjeg Marija. Prošlog mjeseca navodno su unakazili jednog 18-godišnjaka, kojeg su napali nožem.

Predstavnici Direkcije za socijalnu zaštitu i zaštitu djece kažu da su stalnom u kontaktu sa porodicom i da će, nakon detaljne procjene, moći da odluče da li dječak ostaje u porodici ili ne.

"Ovo je potpuno atipičan slučaj. Biće preduzeta najbolja mera u najboljem interesu deteta. Postoje određeni zakonski aspekti zbog kojih nemamo sve poluge na raspolaganju", izjavila je Smaranda Marku iz Direkcije.

Razmatra se spuštanje granice krivične odgovornosti

U Ministarstvu pravde Rumunije juče je razmatrana mogućnost da se snizi starosna granica krivične odgovornosti maloljetnika. Trenutno, ko ima manje od 14 godina ne snosi krivičnu odgovornost, bez obzira na težinu djela.

Podsjetimo, Mario je prošle sedmice pronađen zakopan u polju u blizini Temišvara, a za ubistvo se sumnjiče dječaci stari 13 i 15 godina, koje je nesrećni tinejdžer od ranije poznavao.

Detalji zločina

Mario je nestao u ponedjeljak 19. januara, kada je, kako je ustanovljeno, trotinetom krenuo prema kući jednog od osumnjičenih za ubistvo. Dječak star 13 godina navodno je Marija namamio u svoj dom tako što ga je pozvao da vidi kvad, koji mu je otac koji radi u inostranstvu kupio za novogodišnje praznike.

Kobne večeri, osumnjičeni dječak (13) sačekao je da mu majka ode na posao u noćnu smjenu, nakon čega su on i jedan 15-godišnjak, pozvali Marija da dođe da vidi kvad. Vjeruje se da su ubistvo planirali najmanje mjesec dana i da je motiv za zločin bila ljubomora.

Kada je Mario stigao, navodno je prvo verbalno, a potom i fizički napadnut. Njemu su dječaci zadali više smrtonosnih rana noževima i sekirom. Nakon što je Mario izdahnuo, pozvali su još jednog 15-godišnjaka, da im pomogne da tijelo prebace u polje koje se nalazi nedaleko od kuće i tamo ga zakopaju.

Treći dječak je natovario tijelo na baštenska kolica, koja su potom odgurali u polje. Mariovo telo su zapalili prije nego što su ostatke spustili u plitku raku, jer nisu imali snage da dublje kopaju jer je zemlja bila smrznuta.

"Zabilježeno je da je uveče 19. januara, prvi maloljetni osumnjičeni, zajedno sa još jednim trinaestogodišnjim maloljetnikom (koji nije krivično odgovoran), nakon dobro razrađenog unapred utvrđenog plana koji su napravili prije mjesec dana i čekajući pogodan trenutak, ubio petnaestogodišnjeg dječaka udarajući ga više puta sekirom i nožem, dok su se nalazili kod zgrade u Čeneju. Nakon ubistva žrtve, na mjesto zločina je otišao i drugi osumnjičeni. Sva trojica maloljetnika su djelovala zajedno i oskrnavila telo žrtve tako što su ga zapalili, a zatim zakopali iza bašte. Drugi osumnjičeni je aktivno pomogao prvoj dvojici da se riješe tijela, kao i da izbrišu tragove zločina“, navodi se u saopštenju Tužilaštva.

Tužilaštvo vjeruje da su dječaci počinili zločin iz ljubomore, jer je Mario "imao više od njih" i time se hvalio. Ubijeni dječak je, kako navode oni koji su ga poznavali, bio izuzetno popularan i u školi i u društvu. Jedan od osumnjičenih maloljetnika je navodno "ludeo" jer je Mario imao "bolje patike i skuplji telefon".

(Telegraf)