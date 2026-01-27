Logo
Rusi potvrdili: Napredujemo na svim frontovima

27.01.2026

08:18

Специјална војна операција У Украјини
Ruska vojska sprovodi ofanzivu na svim frontovima u Ukrajini, izjavio je danas načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov.

On je tokom inspekcije trupa koje učestvuju u operacijama u Ukrajini, iznio tvrdnju da je od početka januara pod rusku kontrolu stavljeno 17 naselja, odnosno više od 500 kvadratnih kilometara ukrajinske teritorije, prenosi RIA Novosti.

"Na komandnom mjestu jedne od formacija, načelnik Generalštaba je saslušao izvještaje komandanta grupe, general-pukovnika Sergeja Kuzovljeva, o situaciji u zoni odgovornosti, kao i izvještaje komandanata formacija i komandanata jedinica o rezultatima borbenih zadataka", saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.P

Prema saopštenju, Gerasimov je konstatovao uspjehe grupe snaga "Zapad" u ispunjavanju dodijeljenih zadataka i dao uputstva za dalje dejstvo.

