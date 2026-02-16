Logo
Large banner

Peskov: Širi spektar tema u Ženevi u odnosu na Abu Dabi

Izvor:

SRNA

16.02.2026

17:06

Komentari:

0
Dmitrij Peskov
Foto: Tanjug/AP

Spektar tema koje će se razmatrati na pregovorima o Ukrajini u Ženevi biće širi nego na prethodnim konsultacijama u Abu Dabiju, pa će ruska delegacija biti proširena i predvodiće je pomoćnik ruskog predsjednika Vladimir Medinski, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je odgovorio na zahtjev Interfaksa da prokomentariše promjenu sastava ruske delegacije na pregovorima u Ženevi i povratak Medinskog na mjesto šefa delegacije.

"Podsjetimo se izjave predsjednika /Rusije/ Vladimira Putina da je Medinski šef ruske pregovaračke delegacije. Putin je dao tu izjavu prije prvog kruga u Abu Dabiju, tokom njega i kasnije. Medinski je ostao šef naše pregovaračke delegacije", objasnio je Peskov.

Prema njegovim riječima, Medinski nije bio prisutan na konsultacijama u Abu Dabiju jer su diskusije bile usredsređene na bezbjednosna i pitanja koja direktno utiču na vojsku, pa je pregovaračku grupu predvodio načelnik Glavne uprave Generalštaba Oružanih snaga Rusije Igor Kostjukov sa vojnim zvaničnicima.

Дмитриј Песков

Svijet

Pekov o Briselu: Politički kratkovidi

"Ovog puta namjeravamo da razgovaramo o širem spektru pitanja, uključujući ona koja se tiču teritorija i svega u vezi sa našim zahtjevima. Prisustvo glavnog pregovarača, odnosno Medinskog, ovdje je neophodno", istakao je Peskov.

Prema njegovim riječima, delegacija će biti proširena, a osim Medinskog, u njoj će biti i zamjenik ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin.

Podijeli:

Tagovi :

Dmitrij Peskov

Rusija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Наредне седмице нови круг преговора о Украјини

Svijet

Naredne sedmice novi krug pregovora o Ukrajini

3 d

0
Dmitrij Peskov

Svijet

Peskov: Mir je uvijek bolji od rata, SVO je bila neizbježna

5 d

0
Песков: Москва увијек била заговорник дијалога

Svijet

Peskov: Moskva uvijek bila zagovornik dijaloga

6 d

0
Песков: Није у плану разговор Путина и Трампа

Svijet

Peskov: Nije u planu razgovor Putina i Trampa

1 sedm

0

Više iz rubrike

Одбачено повећање старосне границе за пензију на 70 година

Svijet

Odbačeno povećanje starosne granice za penziju na 70 godina

3 h

0
Петер Сијарто

Svijet

Budimpešta i Bratislava zatražile pomoć od Hrvatske

3 h

0
Рубио подржао Орбана

Svijet

Rubio u Budimpešti podržao Orbana

4 h

0
Њемачка продужава граничне контроле за шест мјесеци

Svijet

Njemačka produžava granične kontrole za šest mjeseci

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

10

Dijelovi Luvra zatvoreni zbog štrajka

20

01

Rudar razbio Željezničar u Sarajevu

19

53

Alimpijević odredio tim za mečeve protiv Turske: Kalinić ponovo na spisku Srbije

19

38

Vozači oprez, divlji konji preko Romanije!

19

33

Kupiti ili iznajmiti stan?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner