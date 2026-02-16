Peskov: Širi spektar tema u Ženevi u odnosu na Abu Dabi

Spektar tema koje će se razmatrati na pregovorima o Ukrajini u Ženevi biće širi nego na prethodnim konsultacijama u Abu Dabiju, pa će ruska delegacija biti proširena i predvodiće je pomoćnik ruskog predsjednika Vladimir Medinski, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je odgovorio na zahtjev Interfaksa da prokomentariše promjenu sastava ruske delegacije na pregovorima u Ženevi i povratak Medinskog na mjesto šefa delegacije.

"Podsjetimo se izjave predsjednika /Rusije/ Vladimira Putina da je Medinski šef ruske pregovaračke delegacije. Putin je dao tu izjavu prije prvog kruga u Abu Dabiju, tokom njega i kasnije. Medinski je ostao šef naše pregovaračke delegacije", objasnio je Peskov.

Prema njegovim riječima, Medinski nije bio prisutan na konsultacijama u Abu Dabiju jer su diskusije bile usredsređene na bezbjednosna i pitanja koja direktno utiču na vojsku, pa je pregovaračku grupu predvodio načelnik Glavne uprave Generalštaba Oružanih snaga Rusije Igor Kostjukov sa vojnim zvaničnicima.

"Ovog puta namjeravamo da razgovaramo o širem spektru pitanja, uključujući ona koja se tiču teritorija i svega u vezi sa našim zahtjevima. Prisustvo glavnog pregovarača, odnosno Medinskog, ovdje je neophodno", istakao je Peskov.

Prema njegovim riječima, delegacija će biti proširena, a osim Medinskog, u njoj će biti i zamjenik ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin.