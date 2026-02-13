Naredne sedmice novi krug pregovora o Ukrajini

Naredni krug pregovora o Ukrajini zakazan je za sljedeću sedmicu, a Moskva će obavijestiti novinare o tačnom datumu, vremenu i lokaciji, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je novinarima rekao da je teško govoriti o bilo čemu konkretnom u smislu proširenja ekonomske saradnje Rusije i SAD prije nego što se postigne rješenje za Ukrajinu.

Pozivajući se na neimenovani izvor, "Politiko" je ranije danas objavio da bi naredni trilateralni sastanak Rusije, SAD i Ukrajine o ukrajinskom rješenju mogao biti održan naredne sedmice u Majamiju ili Abu Dabiju.