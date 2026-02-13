Logo
Large banner

Naredne sedmice novi krug pregovora o Ukrajini

Izvor:

SRNA

13.02.2026

11:27

Komentari:

0
Наредне седмице нови круг преговора о Украјини
Foto: Tanjug/AP

Naredni krug pregovora o Ukrajini zakazan je za sljedeću sedmicu, a Moskva će obavijestiti novinare o tačnom datumu, vremenu i lokaciji, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je novinarima rekao da je teško govoriti o bilo čemu konkretnom u smislu proširenja ekonomske saradnje Rusije i SAD prije nego što se postigne rješenje za Ukrajinu.

Pozivajući se na neimenovani izvor, "Politiko" je ranije danas objavio da bi naredni trilateralni sastanak Rusije, SAD i Ukrajine o ukrajinskom rješenju mogao biti održan naredne sedmice u Majamiju ili Abu Dabiju.

Podijeli:

Tagovi :

Dmitrij Peskov

Rusija

Ukrajina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Dmitrij Peskov

Svijet

Peskov: Mir je uvijek bolji od rata, SVO je bila neizbježna

2 d

0
Песков: Москва увијек била заговорник дијалога

Svijet

Peskov: Moskva uvijek bila zagovornik dijaloga

3 d

0
Песков: Није у плану разговор Путина и Трампа

Svijet

Peskov: Nije u planu razgovor Putina i Trampa

6 d

0
Песков поручио: Арктик је руски

Svijet

Peskov poručio: Arktik je ruski

1 sedm

0

Više iz rubrike

Рубио: Свијет какав познајемо више не постоји - ово је пресудан тренутак

Svijet

Rubio: Svijet kakav poznajemo više ne postoji - ovo je presudan trenutak

1 h

0
Обамина савјетница била блиска са Епстином: Објављене преписке, најавила отказ у "Голдман Саксу"

Svijet

Obamina savjetnica bila bliska sa Epstinom: Objavljene prepiske, najavila otkaz u "Goldman Saksu"

1 h

0
Нема безбједносних гаранција док Кијев не постигне мир са Москвом

Svijet

Nema bezbjednosnih garancija dok Kijev ne postigne mir sa Moskvom

2 h

0
Јака олуја однијела два живота, скоро пола милиона људи без струје

Svijet

Jaka oluja odnijela dva života, skoro pola miliona ljudi bez struje

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

53

Vlada Srpske: Povodom Sretenja u ponedjeljak neradni dan

12

50

Vozila smrskana: Sudar kamiona i dva automobila na putu Doboj-Derventa

12

37

Otkriveni slučajevi afričke kuge svinja

12

37

Odborniku u BiH zapaljen automobil

12

34

Srebreničanin optužen za kidnapovanje i premlaćivanje maloljetnice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner