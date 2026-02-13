Obamina savjetnica bila bliska sa Epstinom: Objavljene prepiske, najavila otkaz u "Goldman Saksu"

Keti Ramler, nekadašnja pravna savjetnica američkih predsjednika Bila Klintona i Baraka Obame, dala je otkaz kao šef pravne službe kompanije "Goldman Saks" zbog prepiske sa pedofilom Džefrijem Epstinom.

Ministarstvo pravde SAD je nedavno objavilo više od tri miliona dokumenata iz "dosijea Epstin", na zahtijev Kongresa. Među njima su i stotine poruka koje je Ramler razmijenila sa Epstinom i poslije 2008, kada je osuđen za podvođenje maloletnica.

Ramler je u četvrtak uveče objavila da će napustiti "Goldman Saks" krajem juna zbog, kako je rekla, preterane medijske pažnje.

Ovaj potez je iznenadio šefa "Goldman Saksa" Dejvida Solomona, javio je "Njujork post" pozivajući se na dobro obavještene insajdere. Solomon je lično zaposlio Ramler 2020. i unapredio je u šeficu pravne službe sljedeće godine.

Ramler je još koliko juče bila jedan od najuticajnijih pravnika u Americi, sa odličnim vezama i u politici i u svijetu finansija. Bila je pomoćnik glavnog pravnog savetnika Klintonu (2000-2001), potom savezni tužilac u Vašingtonu i visoki službenik u Ministarstvu pravde, a od 2011. do 2014. je bila glavni pravni savjetnik tadašnjeg predsjednika Obame. Prije dolaska u "Goldman Saks", radila je u velikoj vašingtonskoj privatnoj firmi "Lejtam i Votkins".

Povod za ostavku bilo je objavljivanje poruke iz 2015. u kojoj Ramler čestita Epstinu rođendan i šali se o nadimku njegovog polnog organa.

Epstin i Ramler su razmenili "hiljade" mejlova, pri čemu je Ramler vrlo dobro znala i za presudu protiv njega iz 2008. i za potonje optužbe. Upravo je Ramler savjetovala Epstina kako da odgovori na televizijski nastup jedne od njegovih žrtava.

Drugom prilikom je Ramler, na Epstinov predlog da pozove, tada već bivšeg predsjednika Obamu, na svoje privatno ostrvo, odgovorila da bi "to stvarno bio skandal". "Zamisli šta bi rekao 'Dejli mejl'!"

Ramler je takođe tražila od Epstina savjete u vezi sa svojom karijerom, a od njega je dobijala skupocene poklone, poput "Ermes" torbice od 9.400 dolara i spa-tretmana u luksuznom vašingtonskom hotelu.

Nakon što su ove stvari izašle na vidjelo, Ramler je angažovala pi-ar agenta Dženifer Koneli da štampi prenese kako "nije uradila ništa loše i nema šta da krije".

Hi Wall Street Journal, here’s a better headline for you: Obama’s close friend and former White House counsel Kathryn Ruemmler is OUT at Goldman Sachs after her deep connection to Jeffrey Epstein was exposed by documents released by the Trump administration.



No wonder Biden and… https://t.co/xNZdq2gJkP pic.twitter.com/fa8zHT5vYX — Alex Bruesewitz 🇺🇸 (@alexbruesewitz) February 13, 2026

"Džefri Epstin je bio čovjek sa hiljadu lica. Gospođica Ramler je vidjela samo ono koje je koristio da pridobije ljude i stekne ugled", izjavila je Koneli.

Odlazak Ramlerove iz "Goldman Saksa" više će pogoditi Solomona nego nju, kažu sagovornici "Njujork posta".

"Ona će uživati u bogatoj penziji, mada će možda ređe da izlazi na golf i koktele. Ima mnogo tajni koje mora da čuva", rekao je jedan insajder sa Volstrita.

(rt balkan)