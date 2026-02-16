Logo
Odbačeno povećanje starosne granice za penziju na 70 godina

Izvor:

SRNA

16.02.2026

16:56

Komentari:

0
Одбачено повећање старосне границе за пензију на 70 година
Foto: Pixabay

Ljevica u Bundestagu odbacila je povećanje starosne granice za penzionisanje sa 67 na 70 godina kao dio aktuelnih diskusija o reformi, javlja DPA.

Portparol Ljevice za penzionu politiku Sara Volat ocijenila je da nije iznenađenje što je panel sastavljen od predstavnika akademske zajednice i političara došao na ideju o povećanju starosne granice za penzionisanje na 70 godina.

"U njihovim poslovima, to bi moglo biti moguće. Međutim, za medicinsku sestru ili čovjeka koji popravlja krovove ovo je potpuno van dodira sa realnošću zbog fizički zahtjevne prirode njihovog posla", rekla je ona.

List "Bild" je objavio da Komisija za penziono osiguranje, koju je imenovala Vlada, takođe želi da razgovara o produženju starosne granice za penzionisanje na 70 godina. O tome će se raspravljati 23. februara.

Полиција Њемачка

Svijet

Njemačka produžava granične kontrole za šest mjeseci

Stručnjak za penzije stranke Zeleni u Bundestagu Armin Grau rekao je da povećanje starosne granice za penzionisanje na 70 godina nije pravi pristup.

Grau je, takođe, naglasio da je problematično kada informacije "cure" iz panela.

"Ako Savezna vlada ozbiljno želi da razvije značajne reforme, mora biti u stanju da osigura istinski bezbjedan prostor za interne debate", istakao je Grau.

Poznato je da Komisija, takođe, raspravlja o budućoj starosnoj granici za penzionisanje.

Osim stručnjaka, među članovima su i koalicioni političari, uključujući šefa Grupe mladih parlamentarnog bloka Hrišćansko-demokratske unije /CDU/ i Hrišćansko-socijalističke unije /CSU/ Paskala Rediga /CDU/, koji je bio jedan od takozvanih penzionih pobunjenika i glasao protiv buduće stabilizacije nivoa penzija u decembru.

Očekuje se da će Komisija za sigurnost penzija predstaviti prijedloge reformi prije ljetne pauze.

Njemačka

Penzija

