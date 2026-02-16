Budimpešta i Bratislava zatražile pomoć od Hrvatske

Mađarska i Slovačka obratile su se Hrvatskoj za pomoć radi preuzimanja ruske nafte preko cjevovoda "Adrija" zbog prekida protoka preko Ukrajine, saopštio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

On je u objavi na "Iksu" naveo da su Mađarska i Slovačka zatražile od Hrvatske da umjesto toga dozvoli protok ruske nafte preko cjevovoda "Adrija".

- Tražimo od Hrvatske da omogući transport ruske nafte u Mađarsku i Slovačku preko cjevovoda "Adrija", jer naše izuzeće od sankcija pruža mogućnost uvoza ruske nafte morskim putem ako su isporuke cjevovoda ometene - napisao je Sijarto.

On je naglasio da bezbjednost snabdijevanja energijom jedne zemlje nikada ne smije biti ideološko pitanje.

- Stoga očekujemo da Hrvatska, za razliku od Ukrajine, ne ugrožava bezbjednost snabdijevanja naftom Mađarske i Slovačke iz političkih razloga - istakao je on.

Hrvatski ministar ekonomije Ante Šušnjar nagovijestio je da će njegova zemlja moći da ispuni zahtjev Mađarske.

- Hrvatska neće dozvoliti da se ugrozi snabdijevanje gorivom u centralnoj Evropi. Spremni smo da pomognemo u rješavanju akutnog poremećaja - rekao je Šušnjar.

On je dodao da će saradnja Hrvatske biti u skladu sa zakonima EU i propisima američke Kancelarije za kontrolu strane imovine.

Naftovod "Adrija" ide od hrvatske luke Omišalj do rafinerija nafte u Sisku i dalje do Mađarske.

Mađarska i Slovačka imaju izuzeća od sankcija EU na ruski gas.

Neimenovani portparol Evropske komisije potvrdio je danas da je EU u bliskom kontaktu sa Mađarskom, Slovačkom i Hrvatskom i podsjetio da je protok gasa iz gasovoda "Družba" obustavljen od 27. januara.