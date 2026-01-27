Logo
Velika armada pored Irana; Tenzije rastu: "Zovu nas, žele dogovor"

27.01.2026

Foto: Tanjug/AP/U.S. Navy

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je situacija oko Irana i dalje u razvoju, navodeći da su Sjedinjene Države poslale "veliku armadu" u region, ali da vjeruje kako Teheran želi da postigne dogovor.

Američki predsjednik Donald Tramp danas je izjavio da je razvoj situacije sa Iranom u toku jer je poslao "veliku armadu" u region, ali da vjeruje da Teheran zaista želi da postigne dogovor, prenosi Aksios.

Tramp je bio blizu toga da naredi napad na mete režima u Iranu ranije ovog mjeseca zbog ubistva hiljada demonstranata, ali je odložio odluku, a istovremeno premjestio vojne snage u region, podsjetio je američki portal.

Izvori upoznati sa situacijom kažu da Tramp nije donio konačnu odluku, a vjerovatno će ove nedjelje održati još konsultacija i biće mu predstavljene dodatne vojne opcije, navodi Aksios. Te opcije će biti poboljšane dolaskom udarne grupe oko nosača aviona ''Abraham Linkoln'' u region.

Udarna grupa brodova oko nosača danas je ušla u zonu odgovornosti Centralne komande američke vojske. Pored nosača aviona ''Linkoln'', vojska je u region poslala još borbenih aviona F-15 i F-35, kao i tankere za dopunu gorivom i dodatne sisteme protivvazdušne odbrane.

"Imamo veliku armadu pored Irana, veću nego kod Venecuele", rekao je Tramp za Aksios. On je odbio da razgovara o opcijama koje mu je predstavio njegov tim za nacionalnu bezbjednost, ili o tome koju preferira.

Istovremeno, rekao je da diplomatija ostaje opcija. Prema Trampovim riječima, Iran želi da postigne dogovor.

"Znam to, zvali su u više navrata. Žele da razgovaraju", kazao je on.

Komandant Centralne komande, admiral Bred Kuper, posetio je Izrael u subotu kako bi koordinirao vojne planove i potencijalne zajedničke odbrambene napore za suzbijanje iranskog napada na Izrael, rekli su izvori.

Američki zvaničnici kažu da bi svaki dogovor morao da uključuje uklanjanje svog obogaćenog uranijuma iz Irana, ograničenje iranskih zaliha raketa dugog dometa, promenu iranske politike podržavanja posrednika u regionu, kao i zabranu nezavisnog obogaćivanja uranijuma u zemlji.

Iranci su rekli da su spremni da razgovaraju, ali nisu pokazali spremnost da prihvate te uslove, navodi Aksios. Iranska nuklearna postrojenja su teško oštećena u američkim i izraelskim napadima u junu prošle godine, iako status zaliha uranijuma nije potpuno jasan, prenijela je agencija.

Iran

