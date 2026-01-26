Mliječni proizvodi koji su najštetniji po zdravlje

Izvor:
Mnogi ljekari se slažu da je redovna upotreba fermentisanih mliječnih proizvoda, koji sadrže bakterije korisne za crijevnu mikrofloru, osnova zdravog načina života i pravilne ishrane. Međutim, nemaju svi oni blagotvoran efekat na ljudsko tijelo.
Dijetolog Darija Rusakova sastavila je listu fermentisanih mliječnih proizvoda koji su opasni po zdravlje.
Jogurti sa raznim dodacima nisu prirodno „mlijeko“, jer sadrže mnogo više ugljenih hidrata nego bilo koji drugi fermentisani mlečni proizvod. Zbog neprirodnih aditiva i velike količine šećera, koji narušava apsorpciju kalcijuma, pre spadaju u slatkiše nego mliječne proizvode.
Iako ih većina uzima jer misli da su niskokalorični i zdravi, mliječni proizvodi sa niskim sadržajem masti zapravo su sve samo ne to. Činjenica je da se u sastave takvih jogurta dodaje skrob kako bi se postigla potrebna konzistencija, a koji je kaloričan koliko i ugljeni hidrati. Problem leži u činjenici da „mlijeko“ bez masti ne zasićuje tijelo, već, naprotiv, podstiče apetit povećanjem nivoa šećera u krvi.
Pavlaka sa sadržajem masti od 25-30 % je jedan od namirnica koja je najštetnija za zdravlje i koja se najteže vari, ometa rad pankreasa i jetre. To ipak ne znači da treba u potpunosti da se odreknete ove namirnice. Da biste izbjegli probavne probleme i rizik od razvoja gastrointestinalnih oboljenja, dovoljno je samo da uzmete onu koja ima manji sadržaj masnoća, 10-15 %.
