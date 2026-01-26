Logo
Large banner

Mliječni proizvodi koji su najštetniji po zdravlje

Izvor:

Agencije

26.01.2026

22:53

Komentari:

0
Млијечни производи који су најштетнији по здравље
Foto: pexels

Mnogi ljekari se slažu da je redovna upotreba fermentisanih mliječnih proizvoda, koji sadrže bakterije korisne za crijevnu mikrofloru, osnova zdravog načina života i pravilne ishrane. Međutim, nemaju svi oni blagotvoran efekat na ljudsko tijelo.

Dijetolog Darija Rusakova sastavila je listu fermentisanih mliječnih proizvoda koji su opasni po zdravlje.

Данска-Њемачка

Fudbal

Pobjeda Danske: Nijemci sebi porazom zakomplikovali život na EP

Jogurti sa aditivima

Jogurti sa raznim dodacima nisu prirodno „mlijeko“, jer sadrže mnogo više ugljenih hidrata nego bilo koji drugi fermentisani mlečni proizvod. Zbog neprirodnih aditiva i velike količine šećera, koji narušava apsorpciju kalcijuma, pre spadaju u slatkiše nego mliječne proizvode.

Mliječni proizvodi bez masti

Iako ih većina uzima jer misli da su niskokalorični i zdravi, mliječni proizvodi sa niskim sadržajem masti zapravo su sve samo ne to. Činjenica je da se u sastave takvih jogurta dodaje skrob kako bi se postigla potrebna konzistencija, a koji je kaloričan koliko i ugljeni hidrati. Problem leži u činjenici da „mlijeko“ bez masti ne zasićuje tijelo, već, naprotiv, podstiče apetit povećanjem nivoa šećera u krvi.

Рерна

Savjeti

Kako pravilno očistiti staklena vrata rerne

Masna pavlaka

Pavlaka sa sadržajem masti od 25-30 % je jedan od namirnica koja je najštetnija za zdravlje i koja se najteže vari, ometa rad pankreasa i jetre. To ipak ne znači da treba u potpunosti da se odreknete ove namirnice. Da biste izbjegli probavne probleme i rizik od razvoja gastrointestinalnih oboljenja, dovoljno je samo da uzmete onu koja ima manji sadržaj masnoća, 10-15 %.

Podijeli:

Tagovi:

mliječni proizvodi

Mlijeko

jogurt

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нетанјаху: Борба против антисемитизма је битка за будућност цивилизације

Svijet

Netanjahu: Borba protiv antisemitizma je bitka za budućnost civilizacije

2 h

0
Шпанија боља од Француске

Ostali sportovi

Španija bolja od Francuske

2 h

0
Берлин више неће слати "патриоте" Украјини

Svijet

Berlin više neće slati "patriote" Ukrajini

2 h

0
Ледени талас односи животе у Америци: Расте број преминулих

Svijet

Ledeni talas odnosi živote u Americi: Raste broj preminulih

2 h

0

Više iz rubrike

Које је најбоље вријеме за вечеру?

Zdravlje

Koje je najbolje vrijeme za večeru?

4 h

0
Овај напитак је најбољи за хидратацију: Није у питању вода

Zdravlje

Ovaj napitak je najbolji za hidrataciju: Nije u pitanju voda

5 h

0
Научници тврде да је ово најздравији начин испијања кафе

Zdravlje

Naučnici tvrde da je ovo najzdraviji način ispijanja kafe

8 h

0
Ево зашто је витамин Д неопходан током зиме

Zdravlje

Evo zašto je vitamin D neophodan tokom zime

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

58

Ko je ugasio svjetlo u Berlinu? Vlada nudi milion evra za bilo kakvu informaciju

22

58

Ovo ime je Ognjen Amidžić dao kćerki

22

53

Mliječni proizvodi koji su najštetniji po zdravlje

22

51

Pobjeda Danske: Nijemci sebi porazom zakomplikovali život na EP

22

51

Kako pravilno očistiti staklena vrata rerne

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner