Logo
Large banner

Како правилно очистити стаклена врата рерне

Извор:

Агенције

26.01.2026

22:51

Коментари:

0
Како правилно очистити стаклена врата рерне
Фото: Unsplash

Приликом кувања, ако нисте опрезни, површине се лако запрљају, али то обично не представља велики проблем.

Довољно је обрисати их крпом и средством за одмашћивање или дезинфекцију и поново ће изгледати као нове.

Међутим, постоји један често занемарени кухињски апарат који може накупити више масноће и прљавштине него што мислите. Ријеч је о рерни, тачније о њеним вратима. Често се сматра да она имају дужи вијек трајања, због чега се њихово чишћење стално одлаже, све док се не претворе у подлогу за прљавштину и бактерије.

С временом се на њима накупљају масноће од прскања хране. Када се коначно одлучите на чишћење, важно је знати да се стаклена врата рерне не смију чистити на исти начин као остатак унутрашњости, упозоравају стручњаци. Срећом, неколико једноставних ствари које вјероватно већ имате код куће довољно је да врата поново заблистају.

Чишћење спољашње и унутрашње стране

Кренимо од основа, односно од спољашње стране врата. То је најједноставнији дио, али и онај који се често занемарује. Сара Сан Анђело, оснивачица пројекта Исповијести чистачице, истиче да је све што вам треба мјешавина воде и алкохолног сирћета у размјери 1:1. За брисање користите крпу од микровлакана. Ако је рерна од нерђајућег челика, препоручује се средство за чишћење инокса, иако то није неопходно.

Ален Бјелошевић

БиХ

Мистериозни нестанак дјечака са обале Босне: Нада која живи 40 година

Унутрашња страна врата захтијева мало више труда. Стручњаци савјетују да направите пасту од пола шоље соде бикарбоне и мало воде, а затим додате неколико капи течности за прање посуђа. Сода бикарбона д‌јелује као благи абразив, док је детерџент снажан одмашћивач. Када смјесу нанесете и оставите да д‌јелује 15 минута, довољно је пребрисати површину спужвом и прљавштина ће се лако уклонити. На крају све изгланцајте сувом крпом од микровлакана.

Заборављени дио између стакала

Још једна честа грешка је заборављање саме конструкције врата. Она се у основи састоје од двије стаклене плоче с размаком између њих. Тај простор се такође може запрљати, а једини начин да се он темељно очисти јесте скидање врата рерне, како би се приступило унутрашњим површинама стакала.

Колико често треба чистити рерну?

Учесталост зависи од тога колико често кувате, али је кључно одржавати минималну ниво чистоће. Без обзира на то колико ријетко користите рерну или колико папира за печење трошите, прљавштина се неумитно накупља. Ако сте барем умјерено досљедни, вријеме потребно за генерално чишћење знатно ће се смањити.

Важна правила за крај:

Никада не чистите рерну док је врућа. Увијек сачекајте да се потпуно охлади како бисте избјегли опекотине или пуцање стакла.

Избјегавајте јака абразивна средства која могу трајно оштетити површину.

Самочишћење није довољно. Иако модерне рерне имају функцију пиролизе (самочишћења на високим температурама), стакло ће скоро увијек захтијевати додатно ручно брисање након што се циклус заврши и уређај охлади.

Подијели:

Тагови:

рерна

čišćenje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Побједа Данске: Нијемци себи поразом закомпликовали живот на ЕП

Остали спортови

Побједа Данске: Нијемци себи поразом закомпликовали живот на ЕП

2 ч

0
Мистериозни нестанак дјечака са обале Босне: Нада која живи 40 година

БиХ

Мистериозни нестанак дјечака са обале Босне: Нада која живи 40 година

2 ч

0
Нетанјаху: Борба против антисемитизма је битка за будућност цивилизације

Свијет

Нетанјаху: Борба против антисемитизма је битка за будућност цивилизације

2 ч

0
Шпанија боља од Француске

Остали спортови

Шпанија боља од Француске

2 ч

0

Више из рубрике

Уз ова два састојка каменац из кувала нестаје за неколико минута

Савјети

Уз ова два састојка каменац из кувала нестаје за неколико минута

3 ч

0
Оно што многи бацају Италијани користе за специјалитет

Савјети

Оно што многи бацају Италијани користе за специјалитет

4 ч

0
Грешка коју многи праве при прању веша: Због овога одјећа непријатно мирише

Савјети

Грешка коју многи праве при прању веша: Због овога одјећа непријатно мирише

6 ч

0
4 реченице које треба рећи д‌јетету ако га ухватите у лажи

Савјети

4 реченице које треба рећи д‌јетету ако га ухватите у лажи

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

58

Ко је угасио свјетло у Берлину? Влада нуди милион евра за било какву информацију

22

58

Ово име је Огњен Амиџић дао кћерки

22

53

Млијечни производи који су најштетнији по здравље

22

51

Побједа Данске: Нијемци себи поразом закомпликовали живот на ЕП

22

51

Како правилно очистити стаклена врата рерне

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner