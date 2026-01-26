Koje je najbolje vrijeme za večeru?

Vrijeme večere za svakoga zavisi od brojnih faktora: radnih smjena, obaveza, vježbanja, porodičnih aktivnosti, umora, zato nije jednostavno odrediti vrijeme koje bi u potpunosti odgovaralo svima.

Istina je da ne postoji univerzalno vrijeme za večeru.

“Postoji toliko mnogo varijabli koje treba uzeti u obzir kada se razmišlja o „idealnom“ vremenu obroka. Kada se razmatra šta „rano“ znači u ovom kontekstu, za prosječnu, zdravu osobu, čini se da nema razlike da li je večera u 17 časova ili u 18:30 časova. Najvažnije je pronaći nešto što odgovara vašem rasporedu”, kaže Maja Feler, magistar, dietolog, sertifikovani nutricionista za Real Simple.

Kako pronaći najbolje vrijeme za večeru?

Organizujte se u skladu sa svojim cirkadijalnim ritmom

Naša tijela imaju tendenciju da prate prirodni cirkadijalni ritam – ili ciklus spavanja i buđenja. Unutrašnji sat koji nam pomaže da razumijemo kada treba da idemo u krevet i da se probudimo. Mnogi sistemi i procesi našeg tijela, uključujući metabolizam, na neki način su povezani sa našim jedinstvenim ritmovima spavanja i buđenja. A kada je u pitanju hrana, naša tijela preferiraju dosljedan raspored u odnosu na neredovniju ishranu ili čekanje dok ne budemo gladni da bismo nešto pojeli. Naš metabolizam se usporava kako dan odmiče (baš kao što naše tijelo postaje umornije kako se približava vrijeme za spavanje).

Dakle, čak i ako vaš raspored ne dozvoljava ranu večeru, postoji korist od redovnosti u načinu na koji jedete, ako to odgovara vašem načinu života. Obrok ili užina u redovnim intervalima mogu pomoći u izbjegavanju skokova i padova šećera u krvi, što može da spriječi želju za hranom, tromost i osjećaj „gladi“.

Razmak između večere i vremena za spavanje

Jedan odličan način da odredite pravo vrijeme za obrok za vaše lično blagostanje jeste da razmislite o tome u koje vrijeme obično idete na spavanje – i da od toga krenete unazad. Iako vrijeme večere može biti podložno individualnim rasporedima, idealno je za vaše zdravlje da između posljednjeg obroka i odlaska na spavanje ostane dva do tri sata.

Jedenje večere preblizu vremena za spavanje znači da će se najveći dio varenja odvijati dok spavate, što može ometati sposobnost vašeg tijela da se regeneriše, uzrokujući poremećen ili loš san.