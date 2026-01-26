Logo
Large banner

Španija bolja od Francuske

26.01.2026

22:35

Komentari:

0
Шпанија боља од Француске
Foto: Tanjug/Bo Amstrup/Ritzau Scanpix via AP

Muška rukometna reprezentacija Španije pobijedila je večeras, 26. januara u Herningu selekciju Francuske rezultatom 36:32 (20:14) u meču trećeg kola Prve grupe druge faze takmičenja na Evropskom prvenstvu.

Najefikasniji u selekciji Španije bio je Jan Barufet sa 10 golova. U reprezentaciji Francuske najbolji je bio Ajmerik Min sa sedam golova.

Rukometaši Portugala i Norveške odigrali su ranije danas bez pobjednika, 35:35, dok će se od 20.30 časova sastati Njemačka i Danska.

Posljednje kolo u Prvoj grupi je na programu 28. januara, a sastaće se: Španija - Portugal, Njemačka - Francuska i Danska - Norveška.

Podijeli:

Tagovi:

Španija

Francuska

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Јамал постигао голчину за памћење!

Fudbal

Jamal postigao golčinu za pamćenje!

1 d

0
Борац уписао и другу побједу у Анталији

Fudbal

Borac upisao i drugu pobjedu u Antaliji

1 d

0
Фудбалски клуб Борац

Fudbal

FK Borac promijenio rivale i termine utakmica u Antaliji

2 d

0
ФК Борац у Анталији: Повреда Виктора Рогана, отказан дуел са Оренбургом

Fudbal

FK Borac u Antaliji: Povreda Viktora Rogana, otkazan duel sa Orenburgom

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

58

Ko je ugasio svjetlo u Berlinu? Vlada nudi milion evra za bilo kakvu informaciju

22

58

Ovo ime je Ognjen Amidžić dao kćerki

22

53

Mliječni proizvodi koji su najštetniji po zdravlje

22

51

Pobjeda Danske: Nijemci sebi porazom zakomplikovali život na EP

22

51

Kako pravilno očistiti staklena vrata rerne

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner