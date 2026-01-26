Španija bolja od Francuske

Muška rukometna reprezentacija Španije pobijedila je večeras, 26. januara u Herningu selekciju Francuske rezultatom 36:32 (20:14) u meču trećeg kola Prve grupe druge faze takmičenja na Evropskom prvenstvu.

Najefikasniji u selekciji Španije bio je Jan Barufet sa 10 golova. U reprezentaciji Francuske najbolji je bio Ajmerik Min sa sedam golova.

Rukometaši Portugala i Norveške odigrali su ranije danas bez pobjednika, 35:35, dok će se od 20.30 časova sastati Njemačka i Danska.

Posljednje kolo u Prvoj grupi je na programu 28. januara, a sastaće se: Španija - Portugal, Njemačka - Francuska i Danska - Norveška.