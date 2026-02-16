Baka Prase pozirao pored zapaljenog džipa, pa poslao poruku reketašima

Jutjuberu Bogdanu Iliću, poznatijem kao Baka Prase, zapaljen je sinoć luksuzni automobil vrijedan oko 500.000 evra, a on je sada pozirao pored zapaljenog vozila. Baka Prase tvrdi da mu je vozilo zapaljeno jer nije želio da plati reket.

Baka Prase je sada pozirao pokraj izgorjelog džipa pokazujući srednji prst.

– Baka je tata, a reketaši da puše k***c – napisao je u opisu objave.

Ispred zgrade garež

Scena Isplivao snimak auta Bake Praseta prije nego što je zapaljen: Nekoliko sati prije požara upozoren?

Ekipa Blica posjetila je elitno naselje u kojem živi Baka Prase, a ispred zgrade, na parkingu smo zatekli garež, uništeni automobil i svuda staklo, dok je Baka Prase bio parkiran na mjestu rezervisanom za osobe sa invaliditetom.

Podsjetimo, nekoliko sati prije incidenta tiktoker poznatiji kao Deki BMW objavio je video ispred tada još neoštećenog automobila, u kojem direktno proziva Ilića riječima: “Vrati pare koje si dužan ili ti kola idu na licitaciju!”.