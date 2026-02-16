Isplivao snimak auta Bake Praseta prije nego što je zapaljen: Nekoliko sati prije požara upozoren?

Bogdanu Iliću poznatijem kao Baka Prase u ranim jutarnjim časovima zapaljen je automobil u luksuznom naselju Beograd na vodi. Prava drama odvijala se ispred zgrade jutjubjera, a njegov "mercedes brabus" od 500.000 evra navodno je namjerno zapaljena na parkingu ispred zgrade, a vatra je u sekundi progutala automobil.

Čim je buknuo požar, alarmirane su sve nadležne službe koje su brzo stigle na lice mjesta, ali je za skupocenu mašinu bilo kasno. Prizor je zastrašujući – od automobila je ostala samo ugljenisana školjka, a materijalna šteta je totalna.

Međutim, sada se na društvenim mrežama pojavio snimak koje je šokirao mnoge, a riječ je o snimku koji je nastao samo nekoliko sati prije nego što je auto potpuno izgoreo. Tiktoker poznat kao Deki BMW objavio je video ispred tada još neoštećenog automobila, u kojem direktno proziva Ilića rečima:

- Vrati pare koje si dužan ili ti kola idu na licitaciju!

U komentarima ispod njegovog videa, redaju se komentari:

"Kako će ovaj dečko objasniti ovo policiji", "Je l si ga ti zapalio?", "Brat se nije šalio", komentari su ispod videa.

Baka tvrdi da su ga reketirali

On je sve to snimao sa prozora svog stana, a uz snimak je otkrio i zbog čega mu je zapaljen auto.

- Zapalili Brabusa jer nisam htio da platim reket - napisao je Baka Prase i dodao emotikon koji plače od smijeha.

U komentarima ispod objave je dobio pregršt komentara podrške.

Automobil marke "mercedes G brabus 800 4x4²" zapaljen je noćas oko 3.30 časova, potvrđeno je za medije.

Za sada se ne zna tačan razlog zašto je došlo do toga.

